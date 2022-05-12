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Факти / Україна / Політика

Кулеба запросив Німеччину переводити свій бізнес з Росії в Україну

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Кулеба і Габек у Берліні

На переговорах у Берліні 12 травня глава МЗС України Дмитро Кулеба запросив німецький бізнес переводити свої активи з Росії до нашої країни.

Про це він заявив на спільній пресконференції з віцеканцлером, федеральним міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком.

– Користучись цією нагодою, закликаю увесь німецький бізнес виходити з РФ і припинити операції у Росії: платити податки, фінансувати російську економіку. Запрошую німецький бізнес починати проробляти релокацію свого бізнесу до України, тому що саме у поєднанні української та європейської економік є майбутнє, – наголосив Кулеба.

Український дипломат також подякував Німеччині за підтримку ембарго на російську нафту.

 

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В Офісі президента України заявили про посилення динаміки у відносинах із Німеччиною,  а також анонсували майбітні візити до Києва президента Франка-Вальтера Штайнмаєра та канцлера Олафа Шольца.

Фото: Дмитро Кулеба

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