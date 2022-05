Кулеба запросив Німеччину переводити свій бізнес з Росії в Україну

На переговорах у Берліні 12 травня глава МЗС України Дмитро Кулеба запросив німецький бізнес переводити свої активи з Росії до нашої країни.

Про це він заявив на спільній пресконференції з віцеканцлером, федеральним міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком.

Український дипломат також подякував Німеччині за підтримку ембарго на російську нафту.

German Minister of Economy and Climat and a true friend of Ukraine Robert Habeck assured me: Germany will not abandon Ukraine in our fight against Russian aggression. Grateful to him for backing an embargo on Russian oil. We also discussed ways to tackle Ukraine’s fuel crisis. pic.twitter.com/GH3scttxoi

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 12, 2022