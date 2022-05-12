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Факти / Україна / Політика

Окупанти обстріляли Кременчук: влучили в Кременчуцький НПЗ

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Окупанти обстріляли Кременчук: влучили в Кременчуцький НПЗ

Окупанти обстріляли Кременчук. Чотири ракети влучили в Кременчуцький НПЗ.

Про це повідомив голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін.

– Чотири прильоти знову по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чутно було в Полтавському районі. Деталі згодом. Не залишаємо укриття! – написав Лунін.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 78-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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