Окупанти обстріляли Кременчук. Чотири ракети влучили в Кременчуцький НПЗ.
Про це повідомив голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін.
– Чотири прильоти знову по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чутно було в Полтавському районі. Деталі згодом. Не залишаємо укриття! – написав Лунін.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 78-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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