У четвер, 12 травня, президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з лідером Фінляндії Саулі Нііністьо.

Про деталі український лідер поінформував у своєму офіційному Twitter-акаунті.

Темами розмови були можливий вступ Фінляндії до НАТО, євроінтеграційні перспективи України та оборонна співпраця.

– Провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Привітав готовність Фінляндії подати заявку на вступ до НАТО. Обговорили також європейську інтеграцію України та українсько-фінську оборонну взаємодію, – зазначив Зеленський.

Провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії @niinisto. Привітав готовність ???????? подати заявку на вступ до НАТО. Обговорили також європейську інтеграцію України та оборонну ????????-???????? взаємодію. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 12, 2022

Лідер Фінляндії у своєму Twitter, підтвердив, що розмовляв із президентом України з приводу вступу до НАТО.

– Я говорив із президентом Володимиром Зеленським і підтвердив тверду підтримку Фінляндією України. Я поінформував його про кроки Фінляндії до членства в НАТО, і він висловив свою повну підтримку, – заявив політик.

I spoke with President @ZelenskyyUa and reiterated Finland’s firm support for Ukraine. I informed him of Finland’s steps towards NATO membership and he expressed his full support for it. pic.twitter.com/AubTdsDq9I — Sauli Niinistö (@niinisto) May 12, 2022

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Варто зазначити, що сьогодні, 12 травня, президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єр-міністр Санна Марін офіційно оголосили про підтримку вступу країни до НАТО.

– Знадобився час для тісних міжнародних контактів як із НАТО, так і з країнами-членами Альянсу, а також зі Швецією. Ми хотіли надати обговоренню необхідний простір. Тепер, коли наближається час ухвалення рішень, ми доводимо нашу спільну позицію до відома депутатських груп і партій. Членство в НАТО посилило б безпеку Фінляндії. Ставши членом НАТО, Фінляндія зміцнить весь оборонний альянс. Фінляндія повинно терміново подати заявку на членство в НАТО, – наголошується в заяві.

Президент і прем’єр країни висловили сподівання, що всі необхідні кроки будуть зроблені найближчими днями.

Як відомо, після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Фінляндія всерйоз замислилася щодо вступу до НАТО.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг запевнив, що якщо ця держава офіційно подасть заявку, процес вступу пройде швидко.

Джерело: Володимир Зеленський, Саулі Нііністьо, Пресслужба президента Фінляндії