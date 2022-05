У четвер, 12 травня, президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з лідером Фінляндії Саулі Нііністьо.

Про деталі український лідер поінформував у своєму офіційному Twitter-акаунті.

Темами розмови були можливий вступ Фінляндії до НАТО, євроінтеграційні перспективи України та оборонна співпраця.

Лідер Фінляндії у своєму Twitter, підтвердив, що розмовляв із президентом України з приводу вступу до НАТО.

I spoke with President @ZelenskyyUa and reiterated Finland’s firm support for Ukraine. I informed him of Finland’s steps towards NATO membership and he expressed his full support for it. pic.twitter.com/AubTdsDq9I

— Sauli Niinistö (@niinisto) May 12, 2022