Громадяни країни-агресора Росії повинні розуміти, що їх не раді бачити в Італії, як і будь-де в Європі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу Rai 1. Глава держави подякував уряду Італії за те, що ця країна підтримала всі антиросійські санкції, запроваджені Євросоюзом.

Водночас Зеленський висловив думку, що були б доцільними і санкційні кроки в сфері туризму.

– Вони (росіяни, – Ред.) повинні отримати удари: не криваві, які ми отримуємо від Росії, а сучасні удари. Санкційна політика… Я вважаю, що мають бути сильні кроки щодо туризму… Зараз російські туристи повинні отримати саме культурну відсіч, щоб вони знали, що їх не раді бачити. Так і є: суспільство в Європі вже не раде їх бачити. І навіть тих, хто не був на полі бою, не стріляв, але вони мовчать, вони підтримують своє політичне керівництво, – наголосив Зеленський.

Він подякував Італії за заблоковані рахунки та нерухомість російських олігархів на майже €1 млрд. Разом із тим Зеленський зазначив, що ціну повномасштабної війни проти України повинні на собі відчути і прості громадяни РФ.

– Це олігархи. І ще це повинні відчути звичайні люди, які приїжджають відпочивати. Потрібно їм сказати, що відпочинок в Європі закінчено: ви окуповуєте чужі території, а до окупантів не може бути таке саме ставлення, як до всіх інших, – заявив президент.

Глава держави також висловив думку, що Італія через свою культуру, телебачення, ЗМІ, інформаційну політику, мистецтво може доносити правду про війну в Україні.

Варто зазначити, що нещодавно Володимир Зеленський закликав Албанію закрити порти для суден з РФ та обмежити приїзд російських туристів. Про це президент заявив під час звернення до парламенту цієї країни.