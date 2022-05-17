Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Темами розмови були розв’язана РФ війна та європерспективи нашої держави.

Про деталі переговорів український лідер поінформував у своєму Twitter-акаунті.

Темою розмови також було посилення тиску на країну-агресора Росію, зокрема й санкційного.

– Провів продуктивні перемовини з Олафом Шольцем. Обговорили ситуацію на фронті, продовження тиску на РФ, посилення санкцій, перспективи досягнення миру. Цінуємо підтримку Німеччини, зокрема оборонну. Розраховуємо на подальше сприяння Німеччини на шляху України до повноправного членства в ЄС, – зазначив Зеленський.

Провів продуктивні перемовини з @Bundeskanzler. Обговорили ситуацію на фронті, продовження тиску на РФ, посилення санкцій, перспективи досягнення миру. Цінуємо підтримку ????????, зокрема оборонну. Розраховуємо на подальше сприяння ???????? на шляху ???????? до повноправного членства в #ЄС. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 17, 2022

Як відомо, наприкінці квітня німецький Бундестаг переважною більшістю голосів підтримав надання Україні важкого озброєння для протидії військовій агресії РФ.

Як відомо, Берлін тривалий час відмовлявся допомагати нашій державі зброєю. І лише 26 квітня міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт підтвердила, що Берлін дав згоду на поставку в Україну самохідних броньованих зенітних установок Gepard. Крім того, ФРН надасть самохідні гаубиці.

Зараз дивляться

Німеччина також надає гуманітарну та медичну допомогу нашій державі.

Олаф Шольц обіцяв продовжувати підтримку України. Він зазначив, що Берлін відійшов від пацифістського підходу, який в нинішній ситуації застарів.

Шольц також припускав, що Україні знадобиться близько 100 років, щоб упоратися з наслідками повномасштабної війни з Росією через нерозірвані снаряди та бомби.