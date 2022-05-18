Війна переходить у затяжну фазу: Резніков про військове озброєння та ситуацію в Україні

Травень, 17 в 22:56

Міністр оборони України Олексій Резніков виступив у Раді закордонних справ ЄС на рівні міністрів оборони за участю генерального секретаря НАТО.

Резніков подякував Європейському Союзу, Північноатлантичному альянсу та усім країнам, які сьогодні стоять поряд з Україною.

– Радий був почути заяву пана Борреля, що ЄС вважатиме своєю перемогою у цій війні відновлення суверенітету та територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах. Це повністю відповідає нашим прагненням, – написав Резніков.

Міністр оборони також зазначив, що згідно з їхніми оцінками, за 80 днів війни повністю знищено 17 російських БТГр. Незважаючи на величезні втрати, росіяни досі значно переважають нас у важкій зброї. Насамперед – в авіації, а також у бронетехніці, РСЗО та артилерії.

Зараз дивляться

– За даними української розвідки, загальне об’єднане угруповання військ, яке застосовується проти України (з урахуванням резервів) нараховує близько 167 тис. особового складу, – зазначив Резніков.

За його словами, основні зусилля Кремля зосереджені на спробах оточення та знищення угруповання ЗСУ в Донецькій та Луганській областях, створенні та утриманні сухопутного коридору з Росії до Криму та повної окупації Півдня України.

Резніков зазначив, що у зоні ведення бойових дій росіяни інтенсивно обстрілюють цивільні об’єкти, житлові будинки, що призводить до великих жертв серед цивільного населення.

– За багатьма ознаками Росія здійснює підготовку до ведення довготривалої військової операції. Війна переходить у затяжну фазу. Ми бачимо, як на Херсонщині, у Запорізькій області російські окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони, – наголосив міністр оборони України.

За його словами, війна руйнує економіку України, з кожним днем збільшується потреба у ресурсах на відновлення. Міністр оборони наголосив, що затягування війни спричиняє ризик глобальної продовольчої кризи, а також чергової міграційної кризи.

– З огляду на це ми хочемо перемогти ворога і звільнити наші території у найкоротший термін. Не дати Росії затягнути конфлікт. Тому ми дуже зацікавлені отримувати міжнародну допомогу, купувати зброю максимально швидко та у потрібних кількостях. Нам потрібні танки, бронемашини, засоби ураження на довгих дистанціях (MLRS, важка артилерія, авіація, ракети). Ми прагнемо зберегти життя наших людей, – зазначив Резніков.

Він додав, що Україна бачить потребу підвищити ефективність міжнародної допомоги за рахунок кращої координації зусиль усіх партнерів.

– Ми зацікавлені скоординувати зусилля усіх партнерів – ЄС, НАТО, США, Великої Британії, Канади, Австралії, Японії та інших країн – у такий спосіб, щоб, по-перше, розкласти можливі надходження у три умовні корзини – короткострокову, середньострокову, довгострокову; щоб формувати необхідні спроможності та розраховувати на певні можливості у конкретний час. По-друге, подивитися на усі надходження не тільки через кількість, а через критерій розвитку спроможностей Збройних сил України, – наголосив Резніков.

Резніков також зазначив, що головною метою є отримання озброєння та військової техніки не просто у вигляді окремих одиниць, а у вигляді organic unit. Щоб у підсумку Україна отримували не просто гармати, а одночасно засоби контрбатарейної боротьби, машини управління, БПлА для наведення на цілі, засоби ППО/ПРО для прикриття.

За його словами, елементи цього комплексу можуть надходити з різних країн, але за рахунок інтеграції Україна отримає якісну перевагу.