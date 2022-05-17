Зеленський обговорив з Макроном постачання пального в Україну

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що мав сьогодні тривалу й насичену телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

– Розповів про перебіг бойових дій, операцію з порятунку військових з Азовсталі та бачення перспектив переговорного процесу. Порушив питання про постачання пального в Україну, – написав глава держави у Twitter.

За його словами, серед іншого, обговорили також оборонну підтримку від Франції, підготовку шостого пакету санкцій ЄС проти РФ, шляхи експорту української аграрної продукції.

– Предметно обговорили розгляд нашої заявки на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС, – наголосив Зеленський.

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Завершив тривалу й насичену телефонну розмову з @EmmanuelMacron. Розповів про перебіг бойових дій, операцію з порятунку військових з «Азовсталі» та бачення перспектив переговорного процесу. Порушив питання про постачання пального до України. (1/2) — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 17, 2022

Водночас нещодавно президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україні знадобляться роки або навіть десятиліття для вступу до Євросоюзу, тому запропонував створити новий формат співпраці для демократичних країн, які поки що не є членами ЄС.

На його думку, варто створити нове, менш формальне угруповання країн-однодумців, до складу якого могли б увійти Україна, а також Велика Британія (що дозволило б Лондону активніше брати участь у європейських справах після Brexit – виходу зі складу ЄС).