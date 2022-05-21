Травень, 20 в 22:21

Ніхто не знає, як і коли закінчиться війна в Україні, але зрозуміло, що зараз Росія не виграє. На думку західних урядів і приватних аналітиків, Москві не вдалося досягти своєї початкової мети – блискавичного удару по Києву, щоб повалити український уряд. Путінський “план Б” — потужного успішного наступу на сході та південному сході — теж провалився.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, війна переходить у затяжну фазу. Є багато ознак того, що Росія готується до довготривалої військової операції, зокрема інженерні та фортифікаційні роботи на Херсонщині та Запоріжжі.

Видання Wall Street Journal проаналізувало п’ять сценаріїв закінчення війни в Україні та їхню ймовірність.

Зараз дивляться

1. Крах Росії

Високомотивовані, добре озброєні та тактично вправні українські захисники скористалися слабкими місцями російських загарбників. Росіяни боролися зі слабкою логістикою та координацією різних елементів своєї кампанії. Вони постраждали від поганого спорядження та підготовки, а місцями – від низького морального духу.

Більшість західних аналізів війни показують, що “план Б” Москви — зосередити сили на сході й південному сході та розширити свій плацдарм на Донбасі — втілюється набагато повільніше, ніж сподівалися росіяни. Тим часом у бій також вступили далекобійні західні гармати M777 та інша зброя. У Міноборони США впевнені, що вони вже змінюють ситуацію.

Найкраще, що деякі аналітики можуть сказати про військові дії Москви на сьогодні, це те, що вона не розпалася.

– Можна стверджувати, що росіяни досить добре впоралися зі своєю армією, з огляду на тиск, під яким вони перебувають, – зауважує почесний професор військових досліджень Королівського коледжу Лондона Лоуренс Фрідман.

Представники західної розвідки відзначають, що російські військові відмовляються брати участь у військових діях проти України. Вони також нагадали, що російські підрозділи, які були розбиті в битві за Київ, кинуті назад у бій, часто з погано навченими новобранцями.

– Я думаю, що на якомусь фундаментальному рівні Путін уже програв. Мені особисто важко уявити, що він тримається при владі протягом дуже тривалого періоду часу, – ділиться Еліот Коен із двопартійної дослідницької групи Центр стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні.

2. Український колапс

Взяття Маріуполя було довгоочікуваною перемогою Росії, після того як українці майже три місяці перебували в облозі на металургійному заводі. Міністерство оборони Росії повідомило, що понад 950 українських військових стали військовополоненими.

Попри це, професор стратегічних досліджень в Університеті Сент-Ендрюса в Шотландії Філіпс О’Браєн констатує, що наразі не видно жодних ознак невдачі з боку України. Крім того, ефективність ЗСУ підвищить західна техніка, яка вже використовується на фронті.

Майкл Кларк, колишній директор лондонського аналітичного центру безпеки, переконаний, що запит президента США Джо Байдена до Конгресу про довгострокову військову допомогу Україні в розмірі $33 млрд є сигналом того, що він зробить усе можливе, аби Україна не пішла під лід.

– Я не думаю, що український крах є ймовірним. В українців є мотивація та імпульс, — вважає він.

3. Глухий кут

Війни часто переростають у ситуації глухого кута, в яких жодна зі сторін не наважується програти. Західні чиновники попередили, що конфлікт може тривати й наступного року або набагато довше.

– Війна часто є або може бути процесом краху через боротьбу, коли перемога дістається стороні, яка все ще на ногах, навіть якщо обидві сторони страшенно страждають. Саме це й сталося 1918 року, — нагадує Коен.

За його словами, ситуація глухого кута можлива, якщо ви дійсно думаєте, що росіяни добре окопалися і наполегливі, і зможуть знайти заміну для тих жахливих втрат, яких вони зазнали. Так, найімовірнішим сценарієм є те, що українці використають свою мобільність і тактичну перевагу, щоб обрати місця для атаки та прориву позицій росіян.

Деякі аналітики очікують, що якщо Україна зможе протистояти нинішньому російському наступу на Донбасі, українці активізують свій контрнаступ протягом найближчих кількох тижнів, розпочавши критичну фазу війни. Кларк сказав, що російська армія занадто мала для досягнення навіть своїх обмежених цілей в Україні.

У довгостроковій перспективі для Москви ключове питання полягає в тому, чи принесуть плоди зусилля з вербування, і чи можна буде ввести в постійну армію ще 150-180 тис. військовослужбовців. З огляду на необхідність навчання новобранці не прибудуть на поле бою раніше, ніж до кінця року. Якщо наступного року росіяни зможуть задіяти більше мобілізованих сил, тоді війна зайде в глухий кут.

4. Наступ України

Після перенаправлення своїх сил на схід і південний схід росіяни, схоже, заходилися вести поетапний наступ, іноді використовуючи війська, які були відкинуті від Києва, замість того, щоб виграти час і зібрати великомасштабні сили.

– Схоже, що наступ Росії відносно скоро видихнеться. Якоїсь миті вони перестануть рухатися вперед, і питання в тому, чи зможуть українці їх відтіснити? — наголошує О’Брайєн.

Аналітики вважають, що на цьому етапі західне озброєння є надзвичайно важливим. Високопоставлений представник Пентагону 16 травня заявив, що, згідно з повідомленням України, 74 з 90 артилерійських знарядь M777, які США поставили Україні, розміщені на передових позиціях навколо Харкова та в інших місцях.

Велика дальність дії цих гаубиць дає змогу українцям атакувати російські війська, не наближаючись до них. Україна також отримує інше західне обладнання, зокрема безпілотники Switchblade та Phoenix Ghost.

Якщо українці наступатимуть, то наступне питання — де вони зупиняться. Мінімальною ціллю для України будуть лінії контролю станом на 23 лютого – за день до російського вторгнення. Це залишило б під контролем Москви два анклави на Донбасі та у Криму, який вона анексувала у 2014 році.

Водночас аналітики попереджають, що наступальні операції є складнішими, ніж оборонні. Просування через зони, де росіяни вже давно закріпилися, зокрема на Донбасі та особливо в Криму, було б амбітним для України. При цьому може зрости зовнішній тиск на Зеленського (особливо з боку європейців), щоб він зупинив наступ.

5. Ескалація

Деякі аналітики зараз турбуються про те, щоб не загнати російського лідера в кут, щоб він не загострив конфлікт, наприклад, застосувавши тактичну ядерну або хімічну зброю на полі бою.

Західні аналітики вважають, що це можливо, але малоймовірно. Навіть у разі застосування тактичної ядерної зброї конфлікт не переріс би автоматично в обмін міжконтинентальними балістичними ракетами між Росією та Заходом.

Використання такої зброї викличе широке міжнародне засудження і, ймовірно, спричинить подальшу ізоляцію російської економіки. Зокрема і потенційне введення так званих вторинних санкцій, які будуть спрямовані не лише на російські підприємства, а й на будь-яку компанію, яка веде бізнес у Росії.

– Сама по собі ядерна зброя на полі бою нічого вам не дасть. Велика кількість ядерної зброї на полі бою просто створить багато радіоактивних опадів і, ймовірно, вб’є деяких ваших людей, — переконаний Фрідман.

Основна причина, яка зупиняє Росію від використання такої зброї, є те, що вона не принесе жодних успіхів РФ у бойових діях. Крім того, Україна та Росія розташовані близько одна від одної, тому після застосування ядерної зброї Путін може позбутися і частини власних військових.

Будь-яке використання цієї зброї, ймовірно, втягне Захід глибше в конфлікт. За словами аналітиків, ядерна відповідь західних держав буде малоймовірною, але звичайна військова відповідь імовірна.

Нинішні червоні лінії, які заважають західним силам проводити повітряні операції в Україні, швидше за все, зникнуть, і стане можлива безпольотна зона. Коен припустив, що метою Заходу може стати Чорноморський флот Росії. Враховуючи боротьбу російських ВПС проти України, раціональному гравцю у Москві хотілося б уникати прямих зіткнень із ВПС США та інших західних країн.