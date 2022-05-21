Ми бачили підготовку РФ до наступу, проте несподіваними були обсяг військ і нахабство – Зеленський

Травень, 21 в 12:47

В Україні бачили підготовку Росії до повномасштабного вторгнення, проте несподіваними для всіх були обсяг окупаційних військ та нахабство.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в ексклюзивному інтерв’ю телеканалу ICTV.

– Ми розуміли, що відбувається підготовка. Обсяг, нахабність і результат, який ми побачили разом із вами, ніхто не розумів до кінця. Одна справа, коли ти розумієш, що з боку Білорусі підуть танки, коли Росія піде на тебе через Білорусь. А інша справа, коли конкретно з Білорусі на тебе летять ракети. Це така різниця. Попереджали, або були меседжі, що з того боку може початися наступ техніки. Але різниця велика – ти воюєш з ким: ти воюєш з силами та засобами, які на території Білорусі, які проходять по Білорусі і йдуть в Україну, або ти воюєш з двома країнами. Диявол в деталях. Тому ніхто не знав до кінця, що відбувається, – сказав він.

Зараз дивляться

За словами президента, Україна готувалася до різних заходів, проте деталі наступу до кінця ніхто не знав.