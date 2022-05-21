Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика

Ми бачили підготовку РФ до наступу, проте несподіваними були обсяг військ і нахабство – Зеленський

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
Володимир Зеленський

В Україні бачили підготовку Росії до повномасштабного вторгнення, проте несподіваними для всіх були обсяг окупаційних військ та нахабство.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в ексклюзивному інтерв’ю телеканалу ICTV.

– Ми розуміли, що відбувається підготовка. Обсяг, нахабність і результат, який ми побачили разом із вами, ніхто не розумів до кінця. Одна справа, коли ти розумієш, що з боку Білорусі підуть танки, коли Росія піде на тебе через Білорусь. А інша справа, коли конкретно з Білорусі на тебе летять ракети. Це така різниця. Попереджали, або були меседжі, що з того боку може початися наступ техніки. Але різниця велика – ти воюєш з ким: ти воюєш з силами та засобами, які на території Білорусі, які проходять по Білорусі і йдуть в Україну, або ти воюєш з двома країнами. Диявол в деталях. Тому ніхто не знав до кінця, що відбувається, – сказав він.

Зараз дивляться

За словами президента, Україна готувалася до різних заходів, проте деталі наступу до кінця ніхто не знав.

– Деталі ніхто до кінця не знав. Всі готувалися до різних заходів. У нас була своя підготовка. У різних розвідок різних держав, наших партнерів була своя підготовка та свої попередження. Більше деталей, ніж у нас, ні в кого не було, – додав Зеленський.

Читайте
Зеленський підтвердив, що вважатиме перемогою повернення до лінії на 23 лютого

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка