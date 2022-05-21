Травень, 21 в 13:46

З нагоди третьої річниці з дня інавгурації президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська дали інтерв’ю ведучим телеканалу ICTV Вадиму Карп’яку та Олені Фроляк.

Серед іншого, піднімалися теми розв’язаної РФ повномасштабної війни, евакуації захисників Маріуполя, переговорів з Кремлем та бачення перемоги України.

Про що розповіли під час інтерв’ю президент та перша леді України – далі в матеріалі.

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Місце України серед рівних

Володимир Зеленський під час інтерв’ю зазначив, що в повномасштабній війні з РФ виборюються не лише українські території, а й місце України на світовій арені.

– Сьогодні я розумію, де місце України. Я чесно виборюю це місце разом із нашим народ і разом із армією – усіма. Тому що в цій війні виборюється місце не лише на нашій території, не лише вся наша земля, а виборюється місце у світі… Я вважаю, що найголовніший наш курс — місце України серед рівних. А це потім проявляється у Євросоюзі, або в тих чи інших оборонних союзах, або в альянсах, або серед гарантів безпеки, – зазначив президент.

Він додав, що, попри війну, Україна йде цим шляхом.

Люди року – це українці

Коментуючи присудження йому звання Людина року за версією журналу Time, Зеленський наголосив, що люди року – це українці.

– Це наші люди, вони – люди року. Все це – заслуга нашого об’єднання. Тому всі ордени, медалі, премії, назви вулиць чи площ, які адресовані мені, вони точно адресовані не мені, а всім людям, які захищають нашу державу кожен на своєму місці, – заявив глава держави.

Політика змінює людей

Відповів президент і на запитання, чому поруч із ним залишилося дуже мало людей, з якими він починав шлях у політиці. Володимир Зеленський зазначив, що зараз разом із ним працюють ті, хто має ідентичні з ним пріоритети та цілі.

– Політика змінює людей… Я дійсно так вважаю, що немає дуже своїх і немає дуже чужих у політиці, тому що політика змінює ситуацію – і треба бігти. Війна також змінила. Не всі побігли далі… Тому залишаються надійні чи найнадійніші, я впевнений в цьому. І навіть деякі люди мене здивували, які залишились пліч-о-пліч… І політика, і війна, і цінності й, напевно, час змінює людей. Вони змінюються і залишають тебе. Можливо, щось очікували від мене інше… Може, я не політик просто… Я відчуваю себе президентом. Точно, – розповів він.

Завершення війни буде дипломатичним

За словами Володимира Зеленського, нинішня повномасштабна війна точно завершиться дипломатичними переговорами.

– Війна складна, і перемога буде дуже складна. Вона буде і кривава, вона точно буде в бою. Але кінцівка точно буде в дипломатії. Тому що є деякі речі, які, окрім столу переговорів, ми не зможемо завершити. Тому що ми ж хочемо повернути все, а РФ хоче все не віддати. Іншими словами – нічого не віддати. Тому все одно кінцівка буде така, – пояснив глава держави.

Про початок вторгнення РФ 24 лютого

Володимир Зеленський зазначив, що масштаби повномасштабної війни з РФ до кінця ніхто не усвідомлював, навіть західні розвідки.

– Ми розуміли, що відбувається підготовка та чи інша. Обсяг чи нахабність того, результат чого ми побачили разом із вами, ніхто не розумів до кінця. Одна справа, коли ти розумієш, що з боку Білорусі підуть танки… А інша справа, коли конкретно з Білорусі на тебе летять ракети, – заявив президент.

За його словами українська розвідка знала більше про ситуацію, ніж будь-яка інша.

За словами Зеленського, гібридний наступ РФ почався ще фактично з вересня-жовтня 2021 року.

– Я б почав розмову про цей наступ з жовтня. Те, що відбувалося, те, як ми готувалися, які були меседжі, які були кроки: перші економічні, фінансові, кібер, блокування, дефіцит бензину… Зменшення обсягів енергоносіїв тощо. Я б почав з вересня-жовтня, приблизно так, – розповів він.

Зеленський додав, що українська влада заздалегідь готувалася до можливого вторгнення РФ, щоб держава могла працювати “як один організм”.

Україну зараз захищають 700 тис. воїнів

За словами президента, зараз Україну захищають від російських військ близько 700 тис. воїнів, зокрема й бійці територіальної оборони.

– На таку територію нам потрібна армія не 250 тис., а бойових було 120 тис. Це був перший указ на початку 2022 року, коли я бачив усі конкретні цифри: є в нас гроші, немає у нас грошей, але плюс 100 тис. (військових, – Ред.) на наступний рік. Проте плюс 100 тис. не могли б їх зупинити. Не змогли. На сьогодні – це 700 тис. Сьогодні ви бачите результат, що замість 100 тис. воюють 700 тис., – розповів він.

Партнери радили рити окопи

Розповів глава держави і про реакцію країн-партнерів на загрозу повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну.

– Нам треба перейти з усієї радянської зброї на зразки НАТО, а якщо ти не країна-член НАТО, то як ти можеш це зробити? Тобі не дають ліцензій, тобі не продають нічого. Це все було до війни, тому, не хочу цитувати деяких наших партнерів… тоді що – рийте окопи. Ні, риючи окопи, не можна зробити те, що зробили ми. Неможливо просто рити окопи. Лопатою виграти війну неможливо. Вони нам казали – рийте окопи, а ми їм – дайте нам зброю, – наголосив Зеленський.

Про евакуацію захисників Маріуполя з Азовсталі

Володимир Зеленський підтвердив, що захисників Маріуполя, яких вивели із заблокованого російськими окупантами заводу Азовсталь, повинні звільнити за процедурою обміну.

Він уточнив, що про розблокування Азовсталі домовлялись посередники: Туреччина, Франція, Швейцарія, Ізраїль. А ООН та Червоний Хрест брали на себе зобов‘язання, що українські військові будуть в безпеці.

– Я домовлявся із Туреччиною, Швейцарією, Ізраїлем. Спочатку із Францією через стосунки лідерів з РФ, коли ми бачили, що військовим шляхом розблокувати неможливо… На сьогодні наші хлопці отримали повне право вийти і зберегти своє життя. Військове командування повідомило про це усіх заблокованих на Азовсталі. Посередниками разом із тими країнами, про які я вам сказав, були представники ООН… І на сьогодні вони вивезені або в процесі. А далі те, що на себе брали ООН, Червоний Хрест, РФ, що вони будуть усі в безпеці. І вони будуть очікувати того чи іншого формату обміну, – зазначив президент.

Про загибель льотчиків у Маріуполі

Володимир Зеленський вперше розповів про українських пілотів, які, ризикуючи життям, доставляли на Азовсталь їжу та воду і забирали поранених.

Велика кількість цих льотчиків загинула.

– Дуже велика кількість загинула наших льотчиків, на жаль. Це абсолютно героїчні люди, які знали, що складно, які знали, що долетіти майже не можливо – долетіти до Азовсталі і привезти їм ліки, харчі, воду, забрати тіла, поранених. Все це відбувалося, дуже багато речей відбувалося, але все це ніхто не міг коментувати. Чому? Тому що коридорів повітряних до Азовсталі не було через їхнє (російські, – Ред.) потужну ППО… Велику кількість тижнів льотчики на гвинтокрилах, знаючи, що 90% льотчиків не поверталися… Уявіть собі, що робили ці люди: вони летіли туди. Ми втратили багато льотчиків, – наголосив президент.

Про переговори з Кремлем

Володимир Зеленський зазначив, що мета зустрічі з господарем Кремля Володимиром Путіним для переговорів щодо припинення війни може змінюватися залежно від ситуації на фронті.

Крім того, мета переговорів залежатиме від того, які території України на той момент будуть окуповані.

– У нас є бажання і свої цілі. Так, ми хочемо повернення територій і хочемо закінчити цю війну. Але, як це буде, коли це буде – залежить саме від часу, коли буде розмова з Путіним. Думаю, що розмова України та Росії точно буде. Ми не знаємо, в якому форматі: з посередниками чи без, в широкому колі, на рівні президента чи двостороння розмова, – заявив глава держави.

РФ не буде гарантом безпеки для України – Буча все змінила

Під час інтерв’ю президент нагадав, що Україна розглядає коло гарантів безпеки серед держав-партнерів. Росії в цьому списку не буде.

– Ми хочемо окремий договір. Сьогодні все дійшло до того, що цей договір передбачає коло держав-партнерів навколо України без Росії. Гаранти безпеки без РФ. Буча деякі речі змінила. Час змінює речі… Окремо повинна бути двостороння розмова з Росією, з президентом РФ, – зазначив він.

Про бачення перемоги України

Володимир Зеленський під час інтерв’ю підтвердив, що вважатиме перемогою України у війні з РФ повернення до лінії розмежування станом на 23 лютого 2022 року.

– Найцінніше – зберегти якнайбільше людей, військових. Це сміливі люди, які готові віддати життя… Тому я вважаю, що без зайвих втрат вийти на лінію, яка була до 24 лютого, для нашої держави на сьогодні – це перемога. Так, не до кінця повернули всі території. Не все так просто, так і є. Але ми повинні з вами дивитися на ціну цієї війни і на ціну кожної деокупації. Все одно все повернеться. Ми зламали хребет найбільшої або однієї з найсильніших армій світу. Ми вже це зробили. І, до речі, психологічно ми теж це зробили. Це дуже важливо. Вони не стануть на ноги за найближчі декілька років точно. Але не забуваймо, що всі наші військові так само хочуть жити. Просто у них така робота… Тому вийти на цю лінію розмежування, тимчасову лінію, і це буде перемога. Це буде говорити про те, що вони нас не захопили, і ми відстояли нашу землю. І тоді ми перейдемо до другої частини, – наголосив президент.

Про розлуку родини

Перша леді Олена Зеленська розповіла, як війна змінила життя їхньої родини.

Вона зазначила, що початок повномасштабної війни застав їх удома.

– Я пам’ятаю, що прокинулася від дивних звуків за вікном, як, мабуть, і всі. Було темно – майже ніч тоді. І я дивлюся, що Володимира поруч немає. Я пішла у сусідню кімнату, де його і знайшла. Він був одягнений, у костюмі, але без краватки. Авжеж я зрозуміла… я запитала, що відбувається? А він сказав лише: Почалося!.. Ми всі одразу зрозуміли, що життя змінилося назавжди. І от тепер я живу тим, коли він мені нарешті скаже: Ну все, скінчилося! Перемога! – поділилася Зеленська.

Перша леді додала, що не бачила чоловіка більш ніж два місяці.

– Ніхто у мене чоловіка не забере. Навіть війна. Але, так, він живе на роботі. Ми його майже не бачимо. Два з половиною місяці ми взагалі не бачились, – заявила вона.

Про національну програму психологічного здоров’я українців

Олена Зеленська також поділилася планами щодо започаткування великого проєкту, який стосуватиметься психологічного здоров’я.

– Мені здається, це дуже важлива тема. Зараз я розпочинаю великий проєкт. Це національна програма психологічного здоров’я українців. Не хочеться наврочити і казати про страшні наслідки війни, але ми всі отримуємо психологічний тиск, майже кожен із нас може мати психологічні проблеми і під час війни, і після її завершення. Є окремі категорії населення, на яких найбільше впливає війна. Це діти, літні люди, люди, які втратили свій дім або близьких. І це, звісно, військові, які повертаються з війни, – розповіла перша леді.

Війна, яку не можна програти

Насамкінець Володимир Зеленський наголосив, що нинішня війна – це війна, яку не можна програти.

– Це війна, яку ми не можемо програти. Бо це війна не проти Росії, а війна з Росією за Україну. Це вже говорить про те, що у нас правда, ми за своє воюємо. Це дуже сильна позиція. Ти не агресор, який кудись прийшов. Це війна за незалежність України, яку не можна програти, за нашу свободу і суверенітет. За своє. І психологічно люди повинні розуміти, що відбувається. За своє не можна програти, – підсумував президент.