Заборона символів Z та V: нардепи ухвалили закон з пропозиціями Зеленського

Травень, 22 в 16:43

Закон про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії РФ і символіки воєнного вторгнення в Україну ( №7214) Верховна Рада ухвалила ще 14 квітня, проте президент повернув документ зі своїми пропозиціями, і 22 травня народні депутати ухвалили його повторно.

Співавтор законопроєкту, голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв наголосив, що Рада підтримала пропозицію Зеленського щодо розширення кола випадків, коли символіку Z і V не забороняється використовувати з легітимною метою.

Зокрема, за його словами, не вважатиметься пропагандою російського нацистського режиму викоритання цих символів:

Зараз дивляться

в експозиціях музеїв;

на тематичних виставках;

у бібліотечних фондах;

у процесі наукової діяльності;

під час викладення або реконструкції історичних подій;

у посібниках і підручниках, які використовуються у навчальному, навчально-виховному та освітньому процесах.

Потураєв наголосив, що у символіці громадських об’єднань також заборонено використовувати символіку воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну.

Крім того, документом забороняється використання латинських літер Z, V окремо (без правомірного контексту або в контексті виправдання збройної агресії) або шляхом заміни цими літерами кириличних літер З, С, В, Ф чи інших літер в окремих словах з візуальним акцентом на цих літерах.

Цим законом Росія також визнається державою-терористом, однією з цілей політичного режиму якої є геноцид українського народу.

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Джерело: Слуга народу