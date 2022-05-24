День бабака: Зеленський про спроби Росії вбити його

Травень, 23 в 22:24

Російські спеціальні служби намагалися багато разів вбити президента України Володимира Зеленського після початку повномасштабного вторгнення. Глава держави порівняв спроби РФ з днем бабака.

– Стільки зусиль, люди витрачали сили та гроші. Я вже готовий їм і допомогти, але вранці я прокидаюся та прокидаюся. Тому до цього ставлюся філософськи, – сказав глава держави.

Президент України додав, що така загроза від Російської Федерації продовжує існувати щодня.

– Але поки що я живий, і це не голограма, я реально з вами розмовляю, – наголосив Володимир Зеленський.

Зараз дивляться

Президент Володимир Зеленський нагадав, що Україна – парламентсько-президентська республіка. Українське керівництво передбачило різні варіанти у разі можливого вбивства когось із влади.