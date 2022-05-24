День бабака: Зеленський про спроби Росії вбити його
Російські спеціальні служби намагалися багато разів вбити президента України Володимира Зеленського після початку повномасштабного вторгнення. Глава держави порівняв спроби РФ з днем бабака.
– Стільки зусиль, люди витрачали сили та гроші. Я вже готовий їм і допомогти, але вранці я прокидаюся та прокидаюся. Тому до цього ставлюся філософськи, – сказав глава держави.
Президент України додав, що така загроза від Російської Федерації продовжує існувати щодня.
– Але поки що я живий, і це не голограма, я реально з вами розмовляю, – наголосив Володимир Зеленський.
Президент Володимир Зеленський нагадав, що Україна – парламентсько-президентська республіка. Українське керівництво передбачило різні варіанти у разі можливого вбивства когось із влади.
– Згідно з нашим законодавством, є кому управляти державою. Ми були підготовлені та розділені. Я, прем’єр-міністр і глава парламенту. У нас парламентсько-президентська республіка. Ми розуміли, якщо буде та чи інша втрата, ми будемо готовими до цього процесу. Ми розділили Кабмін на дві частини. Це було два дублі, щоб країна могла бути захищена навіть від таких результатів, – зазначив президент.