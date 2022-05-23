Травень, 23 в 17:30

У понеділок, 23 травня, президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія).

Український лідер виступив за допомогою відеозв’язку. Загалом його участь у форумі можна умовно розділити на дві частини: власне виступ і відповіді на запитання.

Про що говорив президент на полях форуму в Давосі – далі в матеріалі.

Зараз дивляться

Про поворотний момент і грубу силу

На початку виступу Володимир Зеленський звернув увагу на тему цьогорічного форуму в Давосі: Історія у поворотний момент – урядові політики та бізнес-стратегії.

– Саме цього року слова “поворотний момент” не є просто риторичною фігурою. Зараз справді такий момент, коли вирішується, чи пануватиме у світі груба сила. Якщо пануватиме, то наші думки їй не цікаві. І в Давосі ми можемо більше не збиратися. Бо для чого? Груба сила не шукає нічого, крім як підкорення тих, кого хоче підкорити. І вона не дискутує, а вбиває одразу, як це робить Росія в Україні просто зараз, – зазначив президент.

РФ – країна воєнних злочинів

Президент наголосив, що країна-агресор Росія фактично перетворилася на державу воєнних злочинів.

Український лідер звернув увагу, що цього року будівля колишнього Російського дому в Давосі перетворена на Дім російських воєнних злочинів.

– Це є приклад їхньої трансформації. Того, що Росія зробила із собою, ставши державою воєнних злочинів. І того, що вона несе світу, надихаючи ще й інших потенційних агресорів. Замість успішних мирних міст – чорні руїни. Замість нормальної торгівлі – заміноване море й заблоковані порти в Україні. Замість туризму – закрите небо й тисячі російських бомб і крилатих ракет. Ось як виглядатиме світ, якщо людство проґавить цей поворотний момент. Виглядатиме, як дуже велика колекція воєнних злочинів, – заявив Зеленський.

Повномасштабної війни могло б не бути

Під час виступу президент звернув увагу на занадто повільну реакцію світової спільноти на російську агресію проти України.

Володимир Зеленський зазначив, що якби світ належним чином відреагував на агресію РФ проти нашої держави ще в 2014 році, то повномасштабної війни сьогодні могло б не бути.

– Погляньте, що вже зробила Україна. Ми створили історичний прецедент сміливості. Не послухавши тих, хто казав, що наша оборона не протримається довше кількох днів. Ми зупинили російську армію, яку називали другою у світі, і ціною важких боїв і тисяч життів поступово витискаємо окупантів з нашої землі. Але чи довелось би нам це робити, якби ще минулого року до нас дослухалися й застосували проти РФ справедливо й превентивно увесь спектр санкцій, які здатні збити з ніг будь-якого агресора? Впевнений, що відповідь – ні. Недопущення війни було б гарантоване, якби дії світу були превентивними, а не реагуванням, – наголосив президент.

Про потребу нових потужних санкцій

Звертаючись до світової спільноти в Давосі, Володимир Зеленський закликав до запровадження більш потужних санкцій проти РФ.

Йдеться про чотири види санкцій: ембарго на російську нафту; блокування всіх російських банків; відмова від російського IT-сектору; повне припинення торгівлі з РФ.

– Не чекайте фатальних пострілів. Не чекайте застосування РФ спеціальної зброї – хімічної, біологічної і, не дай Боже, ядерної… Захищайте одразу по максимуму свободу й нормальний, корисний для всіх мирний порядок у світі! Ось якими мають бути санкції. Максимальними. Щоб Росія й кожен інший потенційний агресор, який хоче піти жорстокою війною проти сусіда, чітко знали, до чого це одразу призводить. І таких санкцій проти РФ, я вважаю, досі немає, – повідомив президент.

Про вихід бізнесу з російського ринку

Окремо український лідер закликав іноземні компанії піти з ринку РФ, а натомість продовжити свою діяльність в Україні.

– Потрібно створити прецедент повного виходу всіх іноземних бізнесів з російського ринку. Щоб ваші бренди не асоціювалися з воєнними злочинами… Цінності повинні мати значення.. З нашого боку ми пропонуємо кожній компанії, яка залишає російський ринок, продовжити діяльність в Україні, – розповів він.

Про модель післявоєнної відбудови України

Під час виступу Володимир Зеленський розповів про спеціальну модель післявоєнної відбудови України, яку пропонує Київ. Президент запросив світову спільноту взяти участь у цій відбудові.

Йдеться, зокрема, про шефство країн світу над відновленням певного регіону України, міста чи громади.

– Обсяг робіт колосальний. Маємо більш ніж півтрильйона доларів збитків. Десятки тисяч об’єктів зруйновані. Потрібно відбудувати цілі міста, цілі галузі. І ми пропонуємо спеціальну, історично вагому модель відбудови. Коли в кожної з країн-партнерів або в міст-партнерів, або в компаній-партнерів буде історична можливість взяти шефство над тим чи іншим регіоном України, містом, громадою або галуззю… Завдяки саме такій моделі післявоєнне відновлення може стати швидким, ефективним і якісним, – пояснив Зеленський.

Він уточнив, що Велика Британія, Данія, Євросоюз вже обрали напрямки для шефства.

За словами Зеленського, післявоєнна відбудова України стане найбільшою у Європі після Другої світової війни “можливістю для економічного стрибка”.

Глава держави висловив сподівання, що партнери України сформують пропозиції щодо відбудови на момент початку міжнародної конференції в Лугано (Швейцарія), яка планується на липень цього року.

Про конфіскацію російських активів

Володимир Зеленський закликав арештувати та конфіскувати російські активи через розв’язану РФ повномасштабну війну проти України.

– Російські активи, які розкидані по різних юрисдикціях, мають бути знайдені, арештовані чи заморожені, а потім – конфісковані й спрямовані у спеціальний Фонд, з якого усі, хто постраждав від цієї війни, зможуть отримати компенсацію. Звичайно, це непросто. Але після цього точно не залишиться мотивації в різних агресорів робити те, що зробила РФ і що продовжує робити, – заявив президент.

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Нова організація для боротьби з голодом

Під час виступу пролунала і пропозиція, як запобігти продовольчій кризі, яку провокує РФ, блокуючи український експорт.

Зеленський запропонував створити організацію для попередження голоду в світі. Платформою для її роботи могла б стати Україна.

– Будь-яке реагування на масовий голод є запізнілим вже за визначенням. Голод потрібно зупиняти тільки превентивно – коли він ще не почався. Але зараз у світу немає такого інструменту. Ми пропонуємо створити організацію відповідальних і демократичних держав – експортерів продовольства, які можуть діяти з повагою до прав людини та глобальних правил торгівлі. Якими б не були поворотні моменти в історії, у людства має бути страховка від голоду. І Україна готова надати майданчик для діяльності такої нової організації, – наголосив український лідер.

Він поінформував, що російські загарбники крадуть українське зерно на тимчасово окупованих територіях та вивозять його до інших країн. Зеленський закликав світ допомогти Україні в боротьбі з експортом краденого українського зерна.

United24 як новий механізм допомоги

У своєму зверненні Володимир Зеленський згадав про ініційовану ним платформу для відновлення України United24.

Це фандрейзингова платформа, спрямована на збільшення благодійних пожертв на підтримку нашої держави в світі.

Зеленський закликав світову спільноту долучатися до платформи United24 та зазначив, що в майбутньому вона може стати базисом для надання допомоги й іншим державам.

– Надалі під цим брендом – United24 – ми пропонуємо створити глобальну структуру, яка зможе протягом 24 годин дати достатню підтримку будь-якій країні, що зазнала воєнного нападу, стихійного лиха чи, наприклад, пандемії. Тобто ми пропонуємо новий формат гарантій безпеки. На основі того, через що ми самі пройшли. Через що ми зараз проходимо. Має бути те, що забезпечує прецедент абсолютно вчасної допомоги – кожному, хто її потребує, – пояснив глава держави.

Про 87 загиблих у Десні

Під час відповідей на запитання Володимир Зеленський поінформував, що під завалами у селищі Десна на Чернігівщині знайшли 87 загиблих.

– Сьогодні ми закінчили роботи в Десні. На жаль, під уламками там виявлено 87 жертв. 87 убитих, – заявив він.

Про бачення майбутнього України

Володимир Зеленський також відповів на запитання, якою бачить Україну в майбутньому.

Президент наголосив, що війна може повторитися, і тому важливо подбати про свою безпеку в майбутньому.

– Попереду перемога. Тому Україна в майбутньому – це буде переможна держава, з об’єднаними народом і владою… Це буде сильна держава, у якої будуть конкретні пріоритети щодо безпеки. Ми розуміємо, що в будь-який момент із таким сусідом може бути будь-що, і, на жаль, може бути війна. Війна може повторюватися, впевнений у цьому… Наше завдання – зробити найсучаснішу систему ППО, найсучаснішу мультисистему безпеки. Наше завдання – мати договір щодо безпеки з іншими країнами, яким ми довіряємо. Бажано, щоб він був ратифікований у парламентах держав-стратегічних партнерів, щоб будь-які шанси агресора на майбутнє вторгнення в Україну припинялися ще до входу на нашу землю, – заявив очільник держави.

Згадав Зеленський і про розвиток технологій, цифровізацію, безпечні умови роботи для бізнесу.

– І тому саме така держава – потужна, модна, технологічна і безпечна, яка готова в будь-який момент захистити свою землю і людей, – додав він.

Як відомо, 22 травня у Давосі після дворічної перерви стартував Всесвітній економічний форум. На заході немає представників країни-агресора Росії: ні чиновників, ні бізнес-лідерів. Російські компанії також виключені як стратегічні партнери.