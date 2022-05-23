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Факти / Україна / Політика

Українські десантники, ймовірно, ліквідували російського генерала

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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Українські десантники, ймовірно, ліквідували російського генерала

Збройні сили України повідомляють, що українські десантники, ймовірно, ліквідували генерал-майора Російської Федерації біля Попасної на Луганщині.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на каналі ЗСУ у Telegram у понеділок, 23 травня.

– Біля Попасної наші десантники, ймовірно, ліквідували російського генерала. Ймовірно, загиблий, про якого йдеться, це Канамат Хусійович Боташев – генерал-майор із РФ. Інформація уточнюється, – йдеться у повідомленні.

Також ЗСУ опублікували фото ймовірно ліквідованого російського генерала.

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Раніше радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович попереджав, що агресори накопичили війська в районі Попасної та прогнозував, що окупанти підуть на захід чи північ цього міста.

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