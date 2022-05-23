Він українець: у Кремлі не хочуть обмінювати Медведчука на захисників Азовсталі

Травень, 23 в 18:14

Керівництво Російської Федерації не хоче віддавати Україні захоплених на Азовсталі у Маріуполі захисників в обмін на кума президента РФ Володимира Путіна, підозрюваного у державній зраді проросійського політика Віктора Медведчука.

Про це заявив на брифінгу прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

За його словами, народний депутат Віктор Медведчук – громадянин України, який нібито не має відношення до Російської Федерації та не є військовим. Якщо говорити про захисників заводу Азовсталь, то йдеться насамперед про військових.

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– Це абсолютно різні категорії осіб. Тут навряд чи можна говорити про якісь обміни, – зазначив Пєсков.

27 квітня Пєсков вже заявляв, що у Кремлі не розглядають варіант обміну проросійського політика Медведчука на бійців Маріуполя. За різними даними, з Азовсталі вийшли від 1,5 до 2 тис. українських захисників.