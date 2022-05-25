Зеленський скоординував з Мішелем кроки перед засіданням Євроради

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Перед засіданням Євроради 30-31 травня Володимир Зеленський скоординував з Шарлем Мішелем кроки щодо відбудови України та її руху до членства в ЄС.

Про це президент України повідомив у Twitter.

– Напередодні спеціального засідання Європейської ради 30-31 травня продовжив діалог із Шарлем Мішелем. Наскрізним питанням засідання буде допомога Україні, – написав глава держави.

За його словами, під час розмови з президентом Євроради також скоординували кроки щодо посилення санкцій проти РФ, продовольчої безпеки, відбудови України та руху до членства в ЄС.

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Напередодні спеціального засідання Європейської ради 30-31 травня продовжив діалог з @eucopresident Шарлем Мішелем. Наскрізним питанням засідання буде допомога Україні. Скоординували кроки щодо посилення санкцій, продовольчої безпеки, відбудови України та руху до членства в #ЄС. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 24, 2022

Україна заповнила анкету-опитувальник, необхідну для отримання статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

В Єврокомісії пообіцяли в червні цього року підготувати висновок для Європейської ради за заявкою нашої держави.

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україні не потрібні альтернативи статусу кандидата на членство у Євросоюзі. І якщо ЄС не надасть цього статусу нашій державі, це буде черговим компромісом Європи з країною-агресором Росією.