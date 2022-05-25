Паспортизація окупованих областей: для чого РФ пішла на цей крок

Травень, 25 в 19:33

25 травня президент РФ Володимир Путін підписав указ, за яким мешканці Херсонської і Запорізької областей України можуть отримувати громадянство Росії за спрощеною процедурою.

Подібне ми вже спостерігали на окупованих територіях Донецької та Луганської областей кілька років тому. Для чого ж цей крок знадобився зараз? Щоб шантажувати світ та Україну чи підготувати “приєднання” окупованих територій до Росії?

Без плану, але зі ставками

Кремль намагається запевнити, що війна, яку він веде проти нашої держави, не є загарбницькою. Водночас фактично паспортизує території, де російські війська здатні хоч якийсь час утримувати позиції.

Зараз дивляться

Політолог Олексій Якубін вважає, що це свідчить про те, що нині у Росії немає реальних планів щодо тимчасово окупованих територій України.

– З боку РФ ми чули вельми суперечливі заяви щодо того, що вони збираються робити з окупованими Херсонською і частиною Запорізької області. То вони говорять про інкорпорацію, то про те, що після завершення бойових дій можна буде провести “референдум”. Це свідчення, що у них немає чіткого плану, – пояснює він.

Крім того, це може бути спробою зробити населення більш лояльним до РФ, адже масові проукраїнські мітинги та партизанська війна показали, що Росію не чекали в жодному регіоні України.

Загалом це спроба подальшого політичного тиску на Україну, адже сьогодні військові інструменти Кремля обмежені. Особливо якщо враховувати санкції проти РФ та американський лендліз для нашої держави.

Найімовірніше, Росія хоче підвищити ставки, щоб повернути Україну до переговорного процесу.

– У переговорному форматі нині є проблеми. Передусім з боку Росії, оскільки її не влаштовує пропозиція України. Мені здається, що з боку Путіна є спроба підвищувати ставки. Росія не готова до ведення переговорів. Складається враження, що у них стратегія – підвищувати ставки, щоб все одно змусити Україну до проведення переговорів, – розмірковує Якубін.

Вплив на політику

І хоча на папері це має загрозливий вигляд, для України ці рішення Путіна нічого не змінюють. Переговори з російською делегацією нині на паузі, і можуть відновитися лише після того, як ситуація на фронті повернеться до стану до 24 лютого 2022 року.

– Указ президента Росії юридично нікчемний і не матиме правових наслідків. Це рішення не вплине на належність мешканців тимчасово захоплених Росією територій до громадянства України, – заявили в МЗС України.

Крім того, Україна ставить перед собою завдання звільнення усіх окупованих територій. Тобто виходу на кордони 1991 року.

– Вона (війна. – Ред.) закінчиться єдиним: поверненням наших окупованих територій. До кінця року ми маємо, як мінімум, зайти на територію Криму, – прогнозує керівник ГУР МО Кирило Буданов.

Якубін наголошує на тому, що Україна чітко окреслила свою політику щодо переговорного процесу, тож будь-які дії Росії навряд чи призведуть до її зміни.

– Позиція України вже виголошена. Росія видавала подібні укази і щодо наших громадян, які залишилися на Донбасі. Тут буде та сама реакція: Росія продовжує, як вона вважає, підвищувати ставки, замість того, щоб думати, як вийти з нинішньої ситуації і приєднатися до реальних переговорів, – зауважує політолог.

Водночас він звертає увагу на те, що свої дії Кремль може подати як спробу “опікуватися” тимчасово окупованими територіями.

Одна з найбільших проблем в очах міжнародної спільноти полягає у тому, як поводиться РФ з цивільним населенням. Де не вбиває і не ґвалтує, там створює надважку гуманітарну кризу.

Тому спробою роздавати паспорти і “зблизити окуповані території з РФ” Кремль сподівається на пом’якшення риторики і дій міжнародної спільноти.

– Росія може вчиняти такі дії, щоб, навпаки, знизити градус тиску. Сказати: дивіться, ми займаємося гуманітарними питаннями населення. Можливо, є спроба зупинити шостий пакет санкцій, зокрема нюанси, пов’язані із нафтою. Спроба пом’якшити світову критику, наприклад, за блокування торгівлі зерном, – допускає Якубін.

Звичайно, Росія може сподіватися на що завгодно, але дії усіх охочих повернутися у світ, який існував до 24 лютого, отримують адекватну оцінку як від України, так і від інших великих гравців на міжнародній арені.

А для нас будь-які дії РФ вже не мають ваги. Україна чітко окреслила свою позицію у цій війні. Після того як ми звільнимо окуповані території, російські паспорти не матимуть там жодної сили, незалежно від того, який указ видавав Путін.