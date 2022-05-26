Парламент Хорватії підтримує надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС

Травень, 26 в 16:28

Хорватський парламент повністю підтримує надання Україні статусу кандидата у члени Євросоюзу, запевнив голова Сабору Хорватії Гордан Яндрокович на зустрічі із заступницею голови Верховної Ради Оленою Кондратюк.

– Для нас підтримка Хорватією історичного важливого рішення щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС – це прояв справжньої дружби та солідарності з українським народом та Україною, – так вона подякувала дружній країні за підтримку європейського вибору України.

Кондратюк також звернулася до Яндроковича від імені Верховної Ради з проханням розглянути декларацію про визнання дій РФ в Україні геноцидом українського народу, як це вже зробили парламенти інших країн.

Вона передала голові Сабору Хорватії запрошення від імені спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука відвідати Україну.

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В Офісі президента кажуть, що членство України у ЄС підтримують 66% європейців.

Вже на початку червня, як очікується, Єврокомісія надасть висновок щодо потенційного надання нашій державі статусу кандидата.