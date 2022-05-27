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Факти / Україна / Політика

Греція та Кіпр виступили проти прискореного вступу України до ЄС – ЗМІ

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Україна ЄС
Фото: Dreamstime

Греція та Кіпр підтримують членство України в Євросоюзі, але виступають проти прискореного процесу.

Про це повідомляє видання Euractiv.

Позиція Греції полягає в тому, що необхідно дотримуватись усіх процедур, передбачених статтею 49 Договору про ЄС.

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Водночас Афіни спочатку виступають за прискорений процес приєднання Західних Балкан. В уряді Греції вважають, що саме цей регіон є безпосереднім пріоритетом для ЄС.

Що стосується Республіки Кіпр, то джерела в уряді повідомили, що спочатку слід подивитися, в якому напрямку розвиватиметься рішення, винесене Європейською комісією.

Якщо висновок буде задовільний, Кіпр погодиться на пропозицію на користь надання Україні статусу кандидата. Проте джерело додало, що всі відповідні процедури повинні суворо дотримуватися, тому процес приєднання буде тривалим.

Хорватський парламент повністю підтримує надання Україні статусу кандидата у члени Євросоюзу.

Джерело: Euractiv

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