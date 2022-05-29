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Факти / Україна / Політика

Україна запускає кампанію Embrace Ukraine на підтримку кандидатства на членство в ЄС

Юля Захарченко, редакторка стрічки
саміт україна єс
Фото: Depositphotos

Україна має намір запустити масштабну кампанію Embrace Ukraine. Strengthen the Union, яка спрямована на забезпечення підтримки нашої держави на шляху до отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

За останніми даними, Україна має безпрецедентну підтримку серед громадян країн-членів Євросоюзу. Близько 66% людей переконані, що Україна має приєднатися до ЄС у разі готовності, а 71% жителів вважають, що Україна – це частина європейської родини.

Важливо, щоб лідери держав-членів ЄС почули голос громадян, і ухвалили необхідне рішення про юридичне закріплення статусу України як країни-кандидата.

Зараз дивляться

– Сьогодні вся Україна підтримує членство в Європейському Союзі. На четвертий день повномасштабної війни президент України подав заявку на членство в Європейському Союзі. Ми очікуємо отримати статус кандидата. Україна безумовно готова до цього кроку. З 2014 року ми здійснили низку реформ, імплементували значну частину законодавства ЄС. Європа майбутнього можлива лише з Україною, – переконана віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Після повномасштабного вторгнення Росії, 28 лютого, Україна офіційно подала заявку на членство в Євросоюзі та виконала всі необхідні процедури. Наприкінці червня відбудеться засідання лідерів ЄС, де розглядатиметься рішення про надання Україні статусу кандидата.

Джерело: Урядовий портал
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