Закликав допомогти зброєю та санкціями проти РФ: Зеленський зустрівся з главою МЗС Франції

Травень, 30 в 21:40

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром з питань Європи та закордонних справ Франції. Катрін Колонна перебуває в Україні з офіційним візитом. Сторони обговорили визначальні про перемоги України питання.

Серед них: допомога в озброєнні, посилення санкцій проти Росії та наближення нашої держави до членства в Європейському Союзі. Окрему увагу було приділено проблематиці розблокування українських портів, щоб запобігти глобальній продовольчій кризі. Глава держави наголосив на необхідності якнайшвидшого запровадження шостого пакету санкцій проти РФ з боку ЄС.

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Президент зазначив, що Україна розраховує на підтримку Франції про надання нашій державі статусу кандидата на членство в ЄС у червні. Глава держави закликав французьких партнерів не піддаватися на шантаж агресора та тиск, оскільки Кремль прагне отримати послаблення у запроваджених проти Москви санкціях.

Зеленський наголосив, що Україна розраховує на активну участь Франції у процесі післявоєнної відбудови. Глава держави подякував за фінансову підтримку України та допомогу уряду Франції у лікуванні поранених українських військових.