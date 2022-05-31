Коли ми побачили одна одну, то були сльози: Зеленська про спілкування з першими леді

Травень, 31 в 11:02

Багато країн світу підтримують Україну після початку повномасштабної збройної агресії Росії. Наша країна вдячна всім людям, які хочуть допомогти громадянам України. В інтерв’ю ведучим інформаційного телемарафону Єдині новини Олена Зеленська розповіла про спілкування з першими леді інших країн та підтримку України.

– На щастя, у мене дуже багато позитивного досвіду спілкування з тими країнами, які нас підтримують. Їх багато – це майже всі країни світу. Ці можливості я використовую на всі 100%.

У перші дні після повномасштабного вторгнення російської армії зателефонували та запропонували свою підтримку ті країни, які наразі активно допомагають Україні. Зеленська зазначила, що така підтримка – це дуже цінно та важливо.

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