Коли ми побачили одна одну, то були сльози: Зеленська про спілкування з першими леді
Багато країн світу підтримують Україну після початку повномасштабної збройної агресії Росії. Наша країна вдячна всім людям, які хочуть допомогти громадянам України. В інтерв’ю ведучим інформаційного телемарафону Єдині новини Олена Зеленська розповіла про спілкування з першими леді інших країн та підтримку України.
– На щастя, у мене дуже багато позитивного досвіду спілкування з тими країнами, які нас підтримують. Їх багато – це майже всі країни світу. Ці можливості я використовую на всі 100%.
У перші дні після повномасштабного вторгнення російської армії зателефонували та запропонували свою підтримку ті країни, які наразі активно допомагають Україні. Зеленська зазначила, що така підтримка – це дуже цінно та важливо.
– Всі, кого ви зараз знаєте, хто нам активно допомагає, зателефонували, написали, записали відео. До 24, 25 та 26 лютого була низка слів підтримки та іншого. Нам пропонували до них приїхати з дітьми. Ми не мали таких планів, тому ввічливо відмовлялись, але це дійсно було дуже приємно. Я почала відеорозмови лише декілька тижнів тому, до цього не було можливості. Не називатиму саме цю першу леді, але коли ми побачили одна одну, то були і сльози. Я відчуваю, що ці люди щиро допомагають, тому з такими нашими партнерами я продовжуватиму спілкуватися. Я думаю, що наше спілкування матиме свої плоди.