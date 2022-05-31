Травень, 31 в 20:45

Верховна Рада України звернулася до Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) із закликом позбавити Росію статусу держави-члена.

Відповідний проєкт постанови № 7394 підтримали 311 нардепів.

Як зазначається у зверненні, від початку повномасштабного вторгнення війська РФ випустили по Україні понад 2,1 тис. ракет, і ця цифра зростає кожного дня. Внаслідок ворожих обстрілів на території нашої держави пошкоджено або знищено понад 250 культурних пам’яток (церкви, музеї, пам’ятники, заповідники, театри, будинки культури, бібліотеки, історичні будівлі).

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Такі дії РФ є нехтуванням нормами міжнародного гуманітарного права.

У зверненні наголошується, що оголошена РФ війна забирає не лише тисячі життів українців, а й намагається забрати національну спадщину України, культуру та ідентичність.

У зв’язку з цим Україна вважає неприйнятною присутність РФ в ЮНЕСКО.

– Україна високо цінує членство в ЮНЕСКО та використовує його не лише в аспекті збереження культурної спадщини держави, а і для розкриття її потенціалу у майбутньому. Але наразі питання подальшого розвитку нашої держави прямо залежить від дій РФ, яка докладає всіх зусиль, щоб сплюндрувати багатовікові надбання України, зокрема культурні. Країна-агресор та її керівництво давно показали свою позицію – вони не мають на меті продовження дипломатичних стосунків із цивілізованим світом та міжнародними інституціями… Від імені українського народу, Верховна Рада звертається до ЮНЕСКО невідкладно розглянути можливість позбавлення РФ статусу держави-члена ЮНЕСКО, – наголошується в документі.

Постанова набирає чинності з дня її ухвалення.

Станом на початок травня повідомлялося, що російські окупанти знищили та пошкодили понад 240 культурних об’єктів в Україні.

Усі об’єкти культурної спадщини, які зазнали пошкоджень, фіксують на спеціальному сайті (тобто формується реєстр знищених під час війни пам’яток).