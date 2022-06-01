Червень, 01 в 18:44

Переговорний процес гальмують представники Росії, оскільки відкрито пропонують вкрасти частину території України.

Про це написав у Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

– Представники російської переговорної групи відкрито пропонують вкрасти частину території України та силоміць приєднати її до Росії. То хто насправді вбиває переговорний процес? І про що можна домовлятися, якщо РФ знову доводить свою неадекватність, продовжуючи красти та вбивати? – з таким риторичним запитанням він звернувся до опонентів.

Представники рос. переговорної групи відкрито пропонують вкрасти частину території ???????? та силоміць приєднати її до ????????. То хто насправді вбиває перемовний процес? І про що можна домовлятися, якщо Росія знову доводить свою неадекватність, продовжуючи красти та вбивати? Зараз дивляться — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 1, 2022

Сьогодні російські пропагандистські ЗМІ поширили заяву прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова про те, що жителі “ЛНР”, “ДНР”, а також Запорізької та Херсонської областей нібито самі вирішуватимуть свою долю.

А пізніше голова комітету Держдуми РФ у міжнародних справах Леонід Слуцький сказав, що, на його думку, такі “референдуми” про “приєднання” можуть відбутися вже цього літа.