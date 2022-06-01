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Факти / Україна / Політика

РФ гальмує переговори, відкрито пропонуючи вкрасти частину України – Подоляк

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Переговорний процес гальмують представники Росії, оскільки відкрито пропонують вкрасти частину території України.

Про це написав у Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

– Представники російської переговорної групи відкрито пропонують вкрасти частину території України та силоміць приєднати її до Росії. То хто насправді вбиває переговорний процес? І про що можна домовлятися, якщо РФ знову доводить свою неадекватність, продовжуючи красти та вбивати? – з таким риторичним запитанням він звернувся до опонентів.

Сьогодні російські пропагандистські ЗМІ поширили заяву прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова про те, що жителі “ЛНР”, “ДНР”, а також Запорізької та Херсонської областей нібито самі вирішуватимуть свою долю.

А пізніше голова комітету Держдуми РФ у міжнародних справах Леонід Слуцький сказав, що, на його думку, такі “референдуми” про “приєднання” можуть відбутися вже цього літа.

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Переговори з РФ тривають лише в гуманітарній сфері, в політичній зупинені – Подоляк

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