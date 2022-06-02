Червень, 02 в 18:03

Федеративна Республіка Німеччина підтримала участь України у Європейському Союзі як повноцінного члена.

Про це заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок, слова якої наводить видання Handelsblatt.

– Ми зараз перебуваємо на історичній віху, і для мене це означає, що ми не можемо діяти за звичайною схемою, а маємо усвідомити, що це історичний момент… Це означає, з одного боку, нарешті відкрити переговори про вступ до ЄС з Північною Македонією та Албанією зараз. А щодо України недостатньо сказати: “Так, ви належите до Європи”, але треба сказати “ваше місце в Європейському Союзі“, – сказала вона.

Вона наголосила, що процес вступу України до ЄС не буде швидким.

Зараз дивляться

– У цьому процесі не може бути жодних знижок. Зараз ми повинні разом, як Європейський Союз, визначити курс, щоб не зачиняти двері перед їхнім носом, – сказав Анналена Бербок.

Вона зазначила, що на Німеччині лежить особлива відповідальність “в цей історичний момент, коли інші потребують нас, чітко сказати, що ми готові надати підтримку”.

Напередодні Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба стверджує, що однією з причин агресії Росії проти України стала стратегічна невизначеність Європейського Союзу щодо нашої країни.

Він підкреслив, що у Києва дуже чітка позиція щодо вступу до ЄС: ми хочемо почути чітку відповідь – чи так, чи ні.

Джерело: Handelsblatt