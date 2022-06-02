Червень, 02 в 14:16

Голова Офісу президента Андрій Єрмак у своєму зверненні до міністрів закордонних справ країн-членів Ради співробітництва арабських держав Затоки закликав підтримати Україну у її боротьбі проти Росії.

Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

За словами Єрмака, Москва постійно заперечувала та заперечує право України на самостійне існування й усіляко намагається знищити українську ідентичність – щоб такої нації, як українці, не було.

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Своєю війною проти нашої країни Росія вже впливає на весь світ, адже створює продовольчу кризу, яка матиме безпосередній вплив і на населення арабських країн.

Єрмак закликав країни Затоки допомогти покарати агресора та завершити війну.

– Ми сподіваємося, що країни Затоки відіграватимуть активну роль у вирішенні поточної глобальної продовольчої та енергетичної криз, які Росія використовує як інструменти війни й тиску на міжнародну спільноту, – сказав Андрій Єрмак.

Він нагадав, що ЄС погодив шостий пакет санкцій проти Росії – “нафтовий”.

– Це можливість для країн Затоки з користю для себе допомогти Заходу подолати енергетичну залежність від Росії. Україна також зацікавлена у довгострокових та ефективних рішеннях у цій галузі, – заявив Єрмак.

За його словами, важливим є створення спеціальної консультаційної ради для регіону країн Затоки, де обговорюватимуться питання постачання зернових, енергетична безпека тощо.

Він наголосив, що в зоні ризику продовольчої кризи опинилася низка ісламських країн Африки та Південної Азії.

– Ми закликаємо країни Ради співробітництва арабських держав Затоки приєднатися до режиму санкцій проти Російської Федерації й жодним чином не сприяти Росії та окремим представникам її владних кіл в уникненні чинних обмежень, – закликав голова ОПУ Андрій Єрмак.

Зі свого боку голова МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що введення економічних санкцій проти РФ є вкрай важливим, адже це позбавить Росію фінансових, технічних та технологічних ресурсів для ведення війни, а також наступних можливих воєн.

За словами Єрмака, Україна спільно з колишнім генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном створила консультативну групу, яка надаватиме пропозиції щодо гарантій безпеки для України.

– Ми запрошуємо провідних діячів у сфері безпеки, політики та дипломатії з ваших країн долучитися до діяльності цієї групи. Злочинна агресія постійного члена Ради безпеки ООН показала, що світ потребує кардинального оновлення міжнародної безпекової системи. Упевнений, арабський світ має відігравати в цьому процесі одну з провідних ролей, – наголосив Андрій Єрмак.

Рада співробітництва арабських держав Затоки обʼєднує Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЕ, Оман та Саудівську Аравію.