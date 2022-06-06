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Факти / Україна / Політика

Зеленський відреагував на обговорення майбутнього “мирного плану” на Заході

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
Володимир Зеленський

Українська сторона не веде переговори із західними партнерами про майбутній “мирний план” з Російською Федерацією.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у понеділок, 6 червня. За його словами, на сьогодні він не веде обговорення мирного плану.

– Такі переговори сьогодні на рівні нуля. Звичайно, всім хочеться нас штовхати до якогось результату, точно небажаного для нас, тому що нас не питають. А бажаного для тих чи інших сторін. У них, напевно, є свої зацікавленості, як фінансові, так і політичні. Втома зростає, люди хочуть якогось результату для себе. А нам потрібен результат для нас, – зазначив очільник держави.

Водночас Зеленський вважає, що Україна має працювати з усіма європейськими державами, світовими державами.

Зараз дивляться

Зазначимо, американський телеканал CNN раніше повідомляв про те, що США, Євросоюз і Велика Британія нібито ведуть консультації з приводу “мирного плану” для України.

Крім того, Зеленський заявив, що має на сьогодні достатні можливості, щоб довести до позитивного результату ідею про запровадження візового режиму з РФ. 

Повномасштабна війна в Україні триває вже 103-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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