Українська сторона не веде переговори із західними партнерами про майбутній “мирний план” з Російською Федерацією.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у понеділок, 6 червня. За його словами, на сьогодні він не веде обговорення мирного плану.

– Такі переговори сьогодні на рівні нуля. Звичайно, всім хочеться нас штовхати до якогось результату, точно небажаного для нас, тому що нас не питають. А бажаного для тих чи інших сторін. У них, напевно, є свої зацікавленості, як фінансові, так і політичні. Втома зростає, люди хочуть якогось результату для себе. А нам потрібен результат для нас, – зазначив очільник держави.

Водночас Зеленський вважає, що Україна має працювати з усіма європейськими державами, світовими державами.