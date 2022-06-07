Молдова відмовилася видавати Білорусі українського депутата

Червень, 07 в 20:32

Генпрокуратура Молдови відмовилася екстрадувати до Білорусі народного депутата України Євгена Яковенка, якого 5 червня затримали на кордоні за запитом Мінська.

Виконувач обов’язків генпрокурора Молдови Думитру Робу пояснив відмову саме статусом Яковенка:

– Причини відмови в екстрадиції зумовлені статусом цієї особи як члена Верховної Ради України, який переміг на виборах у 2019 році у Донецькому регіоні, у контексті геополітичної ситуації в регіоні.

У Робу є підозри, що у разі видачі нардепа Білорусі, процес проти нього буде несправедливим, оскільки у резолюції від 9 березня про агресію Росії проти України Європарламент засудив сприяння Білорусі РФ у цій війні.

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Тому прокуратура Молдови розпорядилася відпустити Євгена Яковенка.

Прикордонна поліція Молдови 5 червня затримала народного депутата Євгена Яковенка за офіційним запитом Білорусі.

Мінськ вніс нардепа до бази Інтерполу нібито за звинуваченням у хабарництві та корупції, а також зареєстрував запит на його арешт та екстрадицію.

Джерело: NewsMaker