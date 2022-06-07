Мукачево передало захисникам України більше двох десятків транспортних засобів

Червень, 07 в 11:45

Бійці Мукачівського батальйону територіальної оборони, які виконують бойові завдання на передовій, отримали від рідного міста чергову партію позашляховиків та автобусів, а також авто швидкої допомоги. Як повідомив міський голова Мукачева Андрій Балога, це друга партія з 6 автомобілів, перша була з 8 машин. Також ще 8 автомобілів закупили та передали на 128 бригаду та інші військові частини, а для потреб Національної гвардії закупили 2 автобуси та 2 автомобілі Рено Дастер.

– Всі машини куплені за кошти міського бюджету. Попередні транспорті засоби вже випробувані в бойових умовах та допомагають нашим оборонцям у війні з рашистами, – зазначив Андрій Балога.

За його словами, зараз немає нічого важливішого, як те, щоб допомагати нашим оборонцям знищувати ворога на фронті, тому міська влада намагається максимально підтримати бійців та їх родини.

– За більш ніж три місяця війни на захист країни з місцевого бюджету спрямували понад 160 мільйонів гривень. Зокрема, на підтримку 128-ої гірсько-штурмової Закарпатської бригади було виділено 116 млн гривень, на територіальну оборону та військкомат – 13,4 млн грн, інші військові частини – 12 млн грн, Мукачівський прикордонний загін – 8 млн грн, національна поліція – 3 млн грн, військовий шпиталь – 2 млн грн, ДСНС – 2 млн грн, також 100 000 гривень допомоги отримують сім’ї полеглих Героїв, – розповів мер Мукачева.

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Як зазначив Андрій Балога, місто продовжить підтримувати захисників України до остаточної перемоги над агресором.

Джерело: Mukachevo.net