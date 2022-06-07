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Мукачево передало захисникам України більше двох десятків транспортних засобів

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Мукачево передало захисникам України більше двох десятків транспортних засобів

Бійці Мукачівського батальйону територіальної оборони, які виконують бойові завдання на передовій, отримали від рідного міста чергову партію позашляховиків та автобусів, а також авто швидкої допомоги. Як повідомив міський голова Мукачева Андрій Балога, це друга партія з 6 автомобілів, перша була з 8 машин. Також ще 8 автомобілів закупили та передали на 128 бригаду та інші військові частини, а для потреб Національної гвардії закупили 2 автобуси та 2 автомобілі Рено Дастер.

– Всі машини куплені за кошти міського бюджету. Попередні транспорті засоби вже випробувані в бойових умовах та допомагають нашим оборонцям у війні з рашистами, – зазначив Андрій Балога.

За його словами, зараз немає нічого важливішого, як те, щоб допомагати нашим оборонцям знищувати ворога на фронті, тому міська влада намагається максимально підтримати бійців та їх родини.

– За більш ніж три місяця війни на захист країни з місцевого бюджету спрямували понад 160 мільйонів гривень. Зокрема, на підтримку 128-ої гірсько-штурмової Закарпатської бригади було виділено 116 млн гривень, на територіальну оборону та  військкомат – 13,4 млн грн, інші військові частини – 12 млн грн, Мукачівський прикордонний загін – 8 млн грн, національна поліція – 3 млн грн,  військовий шпиталь – 2 млн грн, ДСНС – 2 млн грн, також 100 000 гривень допомоги отримують сім’ї полеглих Героїв, – розповів мер Мукачева.

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Як зазначив Андрій Балога, місто продовжить підтримувати захисників України до остаточної перемоги над агресором.

Джерело: Mukachevo.net

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