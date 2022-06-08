Україна не сприймає альтернативи статусу кандидата на вступ в ЄС – Кулеба
Україна не сприймає жодних альтернатив наданню статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зазначив, що Україна відповідає критеріям статусу кандидата, проте в Європі все ще є скептики, які намагаються нав’язати альтернативу.
– Ми не будемо сприймати жодні сурогатні версії або альтернативи замість статусу кандидата, якими б вони не були. Нам потрібен статус кандидата на членство в ЄС. Не кандидата в кандидати, не потенційного кандидата чи інший сурогат, нічого іншого. Ми давно граємо в цю гру і знаємо, як це працює, – сказав Кулеба під час спілкування з журналістами.
Міністр додав, що статус кандидата – це останній психологічний бар’єр у країнах-скептиках ЄС, проте він не бачить жодних раціональних аргументів.
– Я хочу подякувати понад 200 громадянським і неурядовим організаціям, і, як мені сказали, це найбільша в історії кількість організацій, які об’єдналися в рамках адвокаційної кампанії і підписали листа до іноземних урядів про те, що Україні в червні потрібно надати статус кандидата, – додав Кулеба.
Зазначимо, що висновок Єврокомісії щодо опитувальника, заповненого Україною, щодо надання статусу кандидата на членство в Євросоюзі буде наступного тижня.
Раніше заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що Європейська комісія, найімовірніше, надасть позитивний висновок щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.