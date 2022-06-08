Червень, 08 в 14:19

Україна не сприймає жодних альтернатив наданню статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зазначив, що Україна відповідає критеріям статусу кандидата, проте в Європі все ще є скептики, які намагаються нав’язати альтернативу.

– Ми не будемо сприймати жодні сурогатні версії або альтернативи замість статусу кандидата, якими б вони не були. Нам потрібен статус кандидата на членство в ЄС. Не кандидата в кандидати, не потенційного кандидата чи інший сурогат, нічого іншого. Ми давно граємо в цю гру і знаємо, як це працює, – сказав Кулеба під час спілкування з журналістами.

Міністр додав, що статус кандидата – це останній психологічний бар’єр у країнах-скептиках ЄС, проте він не бачить жодних раціональних аргументів.

Зараз дивляться

– Я хочу подякувати понад 200 громадянським і неурядовим організаціям, і, як мені сказали, це найбільша в історії кількість організацій, які об’єдналися в рамках адвокаційної кампанії і підписали листа до іноземних урядів про те, що Україні в червні потрібно надати статус кандидата, – додав Кулеба.

Зазначимо, що висновок Єврокомісії щодо опитувальника, заповненого Україною, щодо надання статусу кандидата на членство в Євросоюзі буде наступного тижня.

Раніше заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що Європейська комісія, найімовірніше, надасть позитивний висновок щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.