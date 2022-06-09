Червень, 09 в 15:14

Російський ліберал, юрист, соратник Олексія Навального Ігор Жданов опублікував у своїх соцмережах фотографію, на якій він сфотографувався біля монументу Незалежності України у Києві.

До фото в Україні він навіщось додав текст із гучними заявами про те, що серед його життєвих завдань – вільна Росія та вільне російське суспільство.

Також він написав, що нібито хоче зробити все, що допоможе зупинити війну Росії з Україною, та наголосив, що “зараз правда на боці України”, закликаючи тих, хто підтримує Українську державу та “допомагає зупинити цю війну” – нічого не боятися. Як саме він допомагає зупинити збройний напад своєї держави на Україну, перебуваючи при цьому у вільному Києві, а не у Москві, він не уточнює.

Зараз дивляться

– Війна обов’язково закінчиться. А кордон Росії та України величезний. І виникне безліч справ, які треба буде вирішити. Сподіваюся, що це буде можливим у наш час, – заявив Жданов.

Таким чином він знову повторив пропагандистську тезу російських лібералів про те, що, незважаючи на війну та цинічний напад Росії на Україну, Україні потрібно буде після перемоги пробачити “хороших” росіян і будувати з ними нову “дружну” спільноту лише тому, що ми маємо спільний кордон.

Ігор Жданов також зазначив, що “дуже вдячний усім, хто зробив це можливим”, ймовірно, маючи на увазі свій приїзд до України, проте конкретні імена назвати не наважився.

Що писав Жданов про опір України російському вторгненню та окупацію Криму

Серед старих постів Жданова знайшлося відображення його думки щодо низки питань, які так само жорстко, як і у 2014 році, стоять і зараз.

Так, він дозволяв собі репостити іронічні пости про те, що “Крим – не бутерброд, а Сирія – не шаурма”, продовжував цей “жарт” фразою про те, що сходить “зробить собі Крим до чаю”.

Наголошував, що, судячи з “беззубості” Заходу, “гріх було не відтяпати Крим”.

– Найдурнішим рішенням української влади буде зараз збройний опір, – наголошував Жданов під час першого російського вторгнення. – Історія все розсудить.

Хто такий Ігор Жданов

Ігор Жданов – соратник російського опозиціонера Олексія Навального, який широко відомий в Україні завдяки заяві про те, що “Крим – не бутерброд”, щоб повертати його після російської окупації.

У Росії його, як і всіх прихильників Навального, переслідує влада.

Був директором Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, який проіснував з 2011-го до 2021 року. Основною діяльністю ФБК було розкриття корупційних схем російської влади.

Покинув РФ, де його звинуватили у шахрайстві та створенні екстремістської організації, 2019 року, пізніше повідомлялося, що він виїхав до Литви. Російські суди тим часом оголошували про його заочний арешт.

Влітку 2021 року Жданова оголосили у міжнародний розшук, перед цим – у федеральний розшук у Росії.

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Фото: Ігор Жданов