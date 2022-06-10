Червень, 09 в 21:13

В ЄС є сім країн, які говорять про інші формати для України, а не статус кандидата. Водночас три з них взагалі не хочуть давати “зелене світло” для Києва.

Про це заявила віцепрем’єрка з євроінтеграції України Ольга Стефанішина під час візиту до Брюсселя.

– Загалом приблизно сім країн Євросоюзу – це не східноєвропейські й не балтійські країни, як ви можете собі уявити, – висловлювали пропозиції щодо якогось іншого формату, пропонуючи екстракандидатство чи умовне кандидатство. Було дуже багато різних пропозицій. Але фактично є три основні країни, які сьогодні не хочуть давати “зелене світло” для України, – сказала вона.

Стефанішина не стала називати ці країни, додавши, що в такому випадку 24 числа точно не буде ухвалене рішення на користь України.

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Варто зазначити, що 23-24 червня відбудеться саміт, на якому можуть вирішити питання щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

– Я впевнена, що 24 червня жоден з лідерів Європейського Союзу не зможе сказати Україні “ні”, – заявила Стефанішина.

Нагадаємо, що 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Київ заповнив і передав Єврокомісії дві частини опитувальника, що було необхідним кроком для надання статусу кандидата на членство у ЄС.