Нехай віддають свій Бранденбург чи Піренеї: посол Польщі про “порятунок обличчя” Путіна

Червень, 10 в 16:21

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький з різкою критикою відреагував на заяви про “збереження обличчя” президента РФ Володимира Путіна. Про це він заявив в інтерв’ю агентству Укрінформ.

Він наголосив, що Польща робить усе можливе, щоб “ніхто не зійшов із цієї дистанції”.

— Але треба розуміти, що ми не в центрі уваги багатьох столиць, – зазначив посол.

На його думку, Росія свідомо і цілеспрямовано створила таку ситуацію, коли “союзники тиснутимуть з метою піти на поступки Путіну”.

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— Бо що для них Донеччина чи Луганщина? Озвучувалися думки, що треба рятувати чиєсь обличчя. То нехай віддають свій Бранденбург чи Піренеї.

Він наголосив, що війна в Україні – це шанс зупинити режим, який “загрожує світові, а не тільки Харкову чи Сєвєродонецьку”, а також створити умови для мирного життя в Європі на 20-30-40 років.

— Я вважаю, що ми зможемо досягнути цього консенсусу, але, на жаль, це буде нешвидко, будуть ще тисячі жертв і тисячі зруйнованих домівок. На жаль, люди не змінюються. Був 1939 рік, був 2014-й, були Балкани, але це нікого нічому не навчило, – сказав він.

8 червня президент Польщі Анджей Дуда розпочав серію візитів до Південної Європи, щоб переконати ці країни у підтримці швидшого надання Україні кандидата на членство до ЄС.

Окрім обговорення перспектив членства України в ЄС, Дуда планує обговорити в Португалії та Італії вивезення продовольства з України.

Фото: Bartosz Cichocki