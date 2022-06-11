Червень, 11 в 20:39

Запроваджені Україною санкції проти вищих посадових осіб країни-агресора Росії є важливим політичним сигналом для країн Заходу.

Про це заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Він пояснив, що виконання указу президента Володимира Зеленського про введенню в дію рішення РНБО щодо санкцій контролюватимуть як українські правоохоронні органи, так і Міністерство юстиції.

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– На території України всі ті дії, які визначені в рішенні РНБО, будуть контролюватися як правоохоронними органами, так і Міністерством юстиції України. В усіх реєстрах, де може бути інформація, будуть проведені перевірки, – заявив нардеп.

Водночас Веніславський зазначив, що важливим є якраз зовнішньополітичний аспект рішення РНБО про санкції проти топ-посадовців РФ. Так, у рішенні РНБО прописано, що Україна звернеться до міжнародних партнерів із проханням запровадити аналогічні обмежувальні заходи до перелічених в президентському указі осіб.

Як пояснив Веніславський, не всі особи з указу перебувають зараз під західними санкціями. А тому країни-партнери могли б включити їх у наступні санкційні списки.

– Це (рішення РНБО, – Ред.) дуже важливий політичний меседж… Треба розуміти, що в світі запроваджені санкції, але не проти всіх тих посадовців, щодо яких введено санкції указом президента. І коли будуть запроваджуватися наступні пакети санкцій, це дуже чіткий сигнал для західних країн, що і ці особи, які є найвищим політичним керівництвом РФ, безпосередньо благословляли і беруть участь у здійсненні агресії проти України, можуть бути включені до санкційних списків, – наголосив Веніславський.

Нардеп додав, що у цьому напрямку працюватимуть як Офіс президента, так і Міністерство закордонних справ та його представництва.

Що стосується реалізації санкцій проти росіян на території України, то йдеться про конфіскацію активів, позбавлення держнагород України, якщо такі є, тощо.

– В Україні в багатьох з цих осіб є прямі або опосередковані майнові інтереси, які будуть підпадати під дію цих санкцій, – заявив Веніславський.

Коментуючи виключення патріарха РПЦ Кирила з шостого пакету санкцій Євросоюзу, нардеп припустив, що під час майбутніх переговорів України з партнерами може бути розглянуто питання про запровадження обмежувальних заходів щодо нього.

Як відомо, 9 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ №400 про запровадження санкцій проти господаря Кремля Володимира Путіна. До переліку увійшли й інші російські посадовці, серед який Дмитро Пєсков, Сергій Шойгу, Михайло Мішустін, Сергій Лавров.

Санкції передбачають блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, заборону в’їзду, позбавлення держнагород. І все це – безстроково.