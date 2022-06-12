Червень, 12 в 18:31

У неділю, 12 червня, Міністерство закордонних справ Росії опублікувало святкову листівку до Дня РФ з натяком на те, що НАТО нібито може повторити долю армій Наполеона Бонапарта та Адольфа Гітлера.

Так, на картинці російського МЗС зобразили послідовність головних уборів частини армій із тих, з якими за свою агресивну історію воювала РФ.

У переліку опинилися хрестоносці, поляки, французи, німці та ще одне місце залишилося вільним.

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Під зображенням написана фраза про те, що Москва нібито “ввічливо просила їх не розширюватися на схід”.

Саме цю фразу російська пропаганда використовує для того, щоб погрожувати країнам, які вступили до НАТО за десятиліття після розпаду СРСР.

Цим постом Росія вкотре натякнула, що нібито воює не проти української армії та мирного населення сусідньої країни, яка нічим не провокувала подібну жорстоку агресію у свій бік, а “бореться із розширенням НАТО”.

Соцмережі, у свою чергу, вибухнули мемами та жорсткими зауваженнями про те, як виглядає сама Росія цього дня.

Багато хто звернув окрему увагу на картинку, створену російським зовнішньополітичним відомством, і вирішив дати РФ більше варіацій того, як може виглядати останній квадратик – а то й кожен із них.

Дехто здивувався тому, що Міністерство закордонних справ, яке по суті має займатися врегулюванням конфліктів, натомість лише розпалює їх.

Але більшість користувачів вирішили написати Росії письмове послання з побажаннями – програти війну, платити репарації до кінця днів, “русского мира” в кожну хату та зіткнутися з тим, що вони наробили в Україні.