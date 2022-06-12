Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика

Бажаємо вам “русского мира”: реакція соцмереж на пост МЗС РФ до Дня Росії

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
мзс росії
Фото: Dreamstime

У неділю, 12 червня, Міністерство закордонних справ Росії опублікувало святкову листівку до Дня РФ з натяком на те, що НАТО нібито може повторити долю армій Наполеона Бонапарта та Адольфа Гітлера.

Так, на картинці російського МЗС зобразили послідовність головних уборів частини армій із тих, з якими за свою агресивну історію воювала РФ.

У переліку опинилися хрестоносці, поляки, французи, німці та ще одне місце залишилося вільним.

Зараз дивляться

Під зображенням написана фраза про те, що Москва нібито “ввічливо просила їх не розширюватися на схід”.

Саме цю фразу російська пропаганда використовує для того, щоб погрожувати країнам, які вступили до НАТО за десятиліття після розпаду СРСР.

Цим постом Росія вкотре натякнула, що нібито воює не проти української армії та мирного населення сусідньої країни, яка нічим не провокувала подібну жорстоку агресію у свій бік, а “бореться із розширенням НАТО”.

Соцмережі, у свою чергу, вибухнули мемами та жорсткими зауваженнями про те, як виглядає сама Росія цього дня.

Багато хто звернув окрему увагу на картинку, створену російським зовнішньополітичним відомством, і вирішив дати РФ більше варіацій того, як може виглядати останній квадратик – а то й кожен із них.

Дехто здивувався тому, що Міністерство закордонних справ, яке по суті має займатися врегулюванням конфліктів, натомість лише розпалює їх.

Але більшість користувачів вирішили написати Росії письмове послання з побажаннями – програти війну, платити репарації до кінця днів, “русского мира” в кожну хату та зіткнутися з тим, що вони наробили в Україні.

Читайте
Росія погрожує Польщі через заяву Сікорського про передачу Україні ядерної зброї

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка