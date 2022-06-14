Німеччина підключилася пізніше за сусідів: Зеленський про постачання зброї Україні

Червень, 14 в 16:03

З початку повномасштабного вторгнення Німеччина та Франція політично підтримали Україну, проте нам потрібна була зброя, сказав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF.

– Німеччина, якщо чесно, підключилася пізніше за деякі наші сусідні держави щодо постачання зброї – і це факт. Це було не тільки в риториці, але й по факту, – наголосив глава держави.

За його словами, США, Словацька Республіка, Польща, Велика Британія, Болгарія, Румунія та країни Балтії першими надали допомогу Україні.

– І серед цих держав в Європі – і Німеччина, і Франція – вони були трішечки пізніше. Це правда. Вони підтримували Україну. Вони відразу сказали, що це порушення суверенітету. Політично вони підключились одразу, але нам потрібна була тоді – на самого початку війни – не політика, а саме допомога, – пояснив Зеленський.

Він сказав, що не може наразі підтвердити слова Шольца про те, що ніхто не постачає зброю в Україну в таких об’ємах, як Німеччина.

Зараз дивляться

– Щодо кількості зброї, я не готовий зараз підтвердити ті слова, про які сказали ви. Я не впевнений у цих цифрах, якщо чесно, – додав президент України.

Напередодні канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув звинувачення у тому, що він надто зволікав із постачанням озброєння в Україну.

За його словами, ЗСУ необхідно спочатку навчитися поводженню із сучасними та складними системами озброєнь, що зараз і відбувається в Німеччині.

Шольц запевнив, що в Україну поїде вся зброя, яку обіцяли.

Вже у червні Україна може отримати самохідні гармати-гаубиці Panzerhaubitze 2000, а в липні-серпні – німецькі зенітні самохідні установки Gepard.