Червень, 14 в 13:27

Західні партнери не запровадили превентивні санкції проти Росії ще до її повномасштабного вторгнення на територію України. Крім того, країни Заходу не закрили повітряний простір над нашою державою і не забезпечили достатньою кількістю зброї, попри свої попередження про можливий напад.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькому каналу ZDF. Таким чином український лідер прокоментував заяву президента США Джо Байдена про те, що офіційний Київ начебто “не хотів чути” попередження про можливість повномасштабної війни з РФ.

– Якби мене почули, Україна мала б більше шансів зупинити вторгнення РФ. Сигнали, які ви згадуєте, вони всі були різні. Дивіться, якщо все сталося так, якщо всі попередили Україну, що завтра буде повномасштабне вторгнення, виникає запитання: чому не закрили повітряний простір, чому до цього вторгнення нам не поставили зброю і чому не запровадили превентивних санкцій, щоб стримати президента РФ? – наголосив Зеленський.

Глава держави висловив думку, що Україна також повинна адресувати запитання багатьом європейським лідерам та президенту США. Адже Київ закликав до превентивних антиросійських санкцій та презентував стратегію будівництва українського Чорноморського флоту.

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Зеленський додав, що Київ попереджав партнерів про можливість блокування Чорного моря Росією.

– Було б справедливо, якби мене як українського лідера вислухали заздалегідь, прислухалися до того, від чого ми застерігали. Я маю на увазі превентивні санкції, щоби війна не почалася, презентацію нашої стратегії на Чорному морі, будівництво Чорноморського флоту із країною-партнером. Ми це пропонували, ми говорили, що Росія блокуватиме Чорне море, – розповів Зеленський.

За словами президента, Україна просила системи протиповітряної оборони (ППО) задовго до повномасштабного вторгнення військ РФ.

– Ми також говорили про ракетну програму, я про це звітував рік тому і презентував програму, які засоби ППО нам потрібні, щоб захистити себе – і це правильна відповідь на ваше запитання… Скажімо чесно: ми до цього готувалися, спочатку нас ніхто не підтримував, а зараз я вдячний усім партнерам за підтримку, яку ми маємо, – наголосив Зеленський.

Днями президент США Джо Байден заявив, що український лідер Володимир Зеленський начебто “не хотів чути” попередження Вашингтона про повномасштабне вторгнення російських військ в Україну.

Водночас американські ЗМІ публікували інформацію, що Джо Байден віддав наказ розсекретити розвіддані напередодні вторгнення РФ, оскільки партнери і союзники США зустріли зі скептицизмом заяви про можливий напад.

Джерело: ZDF