Червень, 17 в 17:30

Прем’єр Денис Шмигаль розповів, що у планах приєднання України до так званого цифрового безвізу.

Про це він сказав на засіданні уряду.

Для початку він привітав те, що вчора лідери Німеччини, Франції, Італії та Румунії підтримали надання нашій державі негайного статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Зараз дивляться

– Сьогодні Європейська комісія затвердила висновок щодо надання нам такого статусу. Вже через тиждень на саміті ЄС його розглянуть країни-члени, – розповів Денис Шмигаль і наголосив, що статус кандидата відкриває конкретну дорожню карту щодо вступу України в Європейський Союз.

Крім того, прем’єр нагадав, що Україна має підписати з ЄС п’ять нових безвізів, зокрема: у сфері енергетики, митниці, перевезень, цифрового ринку та торговельних умов. Наразі частину документів що стосуються цих безвізів вже підписали, а частина — на фінішній прямій.

Україна отримала енергетичний безвіз у березні – стала частиною європейської енергомережі ENSTO-E. Також Україна експортує електроенергію в Європу.

ЄС скасував усі квоти й мита на експорт української продукції.

Україна погодила з Євросоюзом транспортний безвіз, або Угоду про лібералізацію автомобільних перевезень. Ця угода додатково знімає бар’єри на торгівлю з країнами ЄС, покращує логістику, ціну та швидкість перевезень для українських підприємців.

Уряд затвердив і передав до Верховної Ради законопроєкт щодо запровадження митного безвізу. Технічно Україна готова, щоб вже цього літа підписали митний безвіз.

– Сьогодні на порядку денному в нас рішення для якнайшвидшого отримання цифрового безвізу. Ми затвердимо делегацію для переговорів України та ЄС щодо нашої участі у програмі Цифрова Європа, – розповів Денис Шмигаль.

За його словами, це масштабний проєкт на 7,5 млрд євро, який фінансує дослідження й програми у сфері штучного інтелекту, кібербезпеки, цифрових навичок. Отримати фінансування зможуть як держави, так і приватний бізнес і неурядові організації.

Україна з 1 липня цього року запроваджує візовий режим із Росією.