Червень, 17 в 0:25

Європейська комісія планує рекомендувати надати статус кандидатів Україні та Молдові як символічний крок у тривалому процесі вступу до членів Європейського Союзу.

Про це пише видання Bloomberg.

За словами людей, знайомих із цим питанням, Європейська комісія має опублікувати свою думку у п’ятницю та накласти умови, які країни мають виконати, зокрема вони стосуються: верховенства права, справедливості та боротьби з корупцією.

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Очікується також, що Єврокомісія порекомендує надати Грузії статусу кандидата, як тільки вона виконає певні умови.

Остаточне рішення щодо надання статусу кандидата має бути схвалено усіма 27 державами-членами. Сама процедура вступу в ЄС може тривати понад десять років. Хорватія була останньою країною, що приєдналася до блоку, і процес її подачі тривав 10 років, перш ніж її було офіційно прийнято у 2013 році.

Лідери блоку мають намір обговорити це питання у Брюсселі 23-24 червня.

Президент України Володимир Зеленський офіційно подав заявку на вступ до ЄС наприкінці лютого, а голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вручила президентові України питання про членство під час свого візиту до Києва у квітні. Минулими вихідними вона повернулася до Києва, щоб обговорити рекомендації про членство.

Статус кандидата для України може зміцнити свободу в Європі та стати одним із ключових європейських рішень у першій третині XXI століття, заявив Зеленський у четвер на зустрічі з європейськими лідерами, які прибули до Києва.

Офіційне рішення Єврокомісії очікується вже в п’ятницю, 17 червня, за підсумками опрацювання заповненої Україною анкети-опитувальника.