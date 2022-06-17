Єврокомісія надасть статус кандидатів в ЄС для України й Молдови – Bloomberg
Європейська комісія планує рекомендувати надати статус кандидатів Україні та Молдові як символічний крок у тривалому процесі вступу до членів Європейського Союзу.
Про це пише видання Bloomberg.
За словами людей, знайомих із цим питанням, Європейська комісія має опублікувати свою думку у п’ятницю та накласти умови, які країни мають виконати, зокрема вони стосуються: верховенства права, справедливості та боротьби з корупцією.
Очікується також, що Єврокомісія порекомендує надати Грузії статусу кандидата, як тільки вона виконає певні умови.
Остаточне рішення щодо надання статусу кандидата має бути схвалено усіма 27 державами-членами. Сама процедура вступу в ЄС може тривати понад десять років. Хорватія була останньою країною, що приєдналася до блоку, і процес її подачі тривав 10 років, перш ніж її було офіційно прийнято у 2013 році.
Лідери блоку мають намір обговорити це питання у Брюсселі 23-24 червня.
Президент України Володимир Зеленський офіційно подав заявку на вступ до ЄС наприкінці лютого, а голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вручила президентові України питання про членство під час свого візиту до Києва у квітні. Минулими вихідними вона повернулася до Києва, щоб обговорити рекомендації про членство.
Статус кандидата для України може зміцнити свободу в Європі та стати одним із ключових європейських рішень у першій третині XXI століття, заявив Зеленський у четвер на зустрічі з європейськими лідерами, які прибули до Києва.
Офіційне рішення Єврокомісії очікується вже в п’ятницю, 17 червня, за підсумками опрацювання заповненої Україною анкети-опитувальника.