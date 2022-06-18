Червень, 18 в 12:34

Україна заздалегідь почала готуватися до можливого повномасштабного вторгнення РФ. А тому попередження американської розвідки не були несподіванкою.

Про це повідомив в одному з інтерв’ю секретар РНБО Олексій Данілов. Таким чином він прокоментував нещодавню заяву американського лідера Джо Байдена, що президент України Володимир Зеленський нібито “не хотів чути” попередження про небезпеку великої війни з РФ.

– Все, що казали американці стосовно війни, не було для нас несподіванкою. Готуватися до війни ми почали заздалегідь. Ми зрозуміли, що треба максимально прибирати вплив РФ. Уявіть собі, якби до 24 лютого оці всі медійні гауляйтери, які волали з пропагандистських каналів, були в ефірі нашого телебачення. Уявіть, що Медведчук не вдома з браслетом на нозі сидить, а продовжує працювати зі своєю агентурою. Уявіть, що ми не приділяємо уваги нашому кіберзахисту та зв’язку. І 25 лютого ні в кого немає телебачення, радіомовлення, ви не можете зателефонувати… Ми півтора року готувалися, щоб всі комунікації були захищені. Під час війни це питання номер один, – наголосив секретар РНБО.

За словами Данілова, Київ сподівався, що Білорусь не стане допомагати Кремлю, і звідти в Україну не підуть російські війська. З цією метою 22 лютого міністр оборони України Олексій Резніков спілкувався з білоруським колегою Віктором Хреніним, який запевнив, що на території Білорусі відбуваються навчання, і вторгнення не буде. Так само відбувалася розмова з головним прикордонником Білорусі.

Зараз дивляться

– Ми дуже хотіли, щоб білоруси нас не зрадили та з їхньої території не рухалися б російські війська… От це для нас було неприємно, коли з боку Білорусі пішли війська, – заявив секретар РНБО.

Він також пояснив, чому українська влада заздалегідь не попереджала про ймовірну повномасштабну війну з РФ.

– Ми мали в листопаді вийти та сказати: у нас буде війна, РФ створить тут концтабори? Ви уявляєте собі рівень паніки, який міг піднятися? Але ми дали чітку відповідь, щоб наша країна була готова до війни, – зазначив Данілов.

Він також нагадав, що жодна країна світу не вважала, що Україна зможе вистояти під натиском багатотисячної російської армії. Про свої сумніви прямо говорили представники закордонних держав.

– Не було жодної країни, яка б вважала, що ми вистоїмо перед російською навалою. Але ми отримали сатисфакцію. Коли посольства почали повертатися (до України після евакуації, – Ред.), в мене 10 травня відбулася зустріч, і один з амбасадорів перепросив, сказавши: Мячеславовичу, ви мали рацію, – розповів Данілов.

За його словами, у кожної держави є власне бачення, як повинна розгортатися війна. Водночас для України важливо якомога швидше перемогти.

– Що довше вона триватиме, то більше падатиме градус сприйняття на Заході. Внутрішні проблеми, внутрішня політика, вибори… Вони будуть переходити на внутрішній порядок денний і все менше звертати увагу (на Україну, – Ред.). Від війни буде певна втома, – пояснив Данілов.

Нещодавно американський лідер Джо Байден заявив, що президент Володимир Зеленський нібито “не хотів чути” попередження США про повномасштабне вторгнення військ РФ в Україну.

У відповідь на це Зеленський нагадав, що західні партнери не запровадили превентивні санкції проти РФ ще до її повномасштабного вторгнення в Україну. Крім того, країни Заходу не закрили повітряний простір над Україною і не забезпечили достатньою кількістю зброї, попри свої попередження про напад.