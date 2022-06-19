Не лише в Ощадбанку: військові пенсіонери можуть обирати банк для виплат

Червень, 19 в 17:09

Українські військові пенсіонери тепер мають можливість обирати банк, в якому отримуватимуть пенсії. Скасовано обмеження на отримання пенсії виключно через установи державного Ощадбанку за місцем фактичного проживання.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7337 Про внесення змін до статті 52 закону Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб про вдосконалення порядку виплати пенсій. Документ підтримали 314 народних депутатів України.

Згідно з документом, відтепер скасовується обмеження, згідно з яким раніше військові отримували пенсії лише через Ощадбанк за місцем фактичного проживання.

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У пояснювальній записці автори законопроєкту пояснили, що до набуття чинності документа Ощадбанк був єдиною фінансовою установою, в якій військовим пенсіонерам відкривали банківський рахунок для подальшої виплати грошей через органи Пенсійного фонду України.

Раніше документ вже розглядав Антимонопольний комітет за зверненнями громадян, після чого до Кабінету міністрів звернулися з закликом розглянути питання про внесення змін до закону. Однак до 19 червня це питання так і не вирішили, тому за допомогою закону скасували обмеження для вибору банку військовим пенсіонерам, як це мають право здійснити інші пенсіонери в Україні.