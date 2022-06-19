Рада заборонила ввозити та розповсюджувати в Україні книги з Росії та Білорусі

Червень, 19 в 16:38

Верховна Рада заборонила імпорт та розповсюдження видавничої продукції, створеної на території Росії та Білорусі. Однак це не стосуватиметься книг, виданих за часів СРСР або раніше.

Рада ухвалила відповідний закон №7459 Про встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України. Документ підтримали 306 народних депутатів.

Згідно з законом, в Україні з 1 січня 2023 року книги видаватимуть та розповсюджуватимуть державною мовою, мовами корінних народів України та офіційними мовами Європейського Союзу. Інші книги видаватимуть та поширюватимуть, якщо вони видані мовою оригіналу.

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На території України можуть вільно видавати (ввозити чи розповсюджувати) книги будь-якою (зокрема російською) мовою українців або твори іноземців мовою оригіналу. Заборонено видавати, ввозити чи розповсюджувати книги, видані на території РФ чи Білорусі. Однак це не стосуватиметься виданих за часів СРСР чи раніше книг, а на окупованих територіях – до їхнього тимчасового захоплення.

Закон забороняє випуск, ввезення, розповсюдження в Україні книг з творами громадян Росії та антиукраїнську літературу. Однак це не стосуватиметься авторів, які відмовилися від російського громадянства та стали громадянами України. Ще одним винятком став ​​випуск та розповсюдження виданих в Україні книг авторів-громадян РФ у період до 1 січня 2023 року.

Проте можна ввозити до 10 примірників книг не для розповсюдження, якщо творів немає в реєстрі товарів антиукраїнського змісту. За недотримання закону встановлюється штраф у розмірі від 2 до 10 мінімальних зарплат.