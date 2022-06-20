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Факти / Україна / Політика

Підтримали, не чекаючи саміту – Стефанішина про статус кандидата в ЄС для України

Валентина Летяк, редакторка стрічки
саміт україна єс
Фото: Depositphotos

Усі члени Євросоюзу підтвердили, що вони підтримують надання Україні статусу кандидата після рішення Єврокомісії у п’ятницю, 17 червня.

Про це в ефірі телемарафону повідомила віцепрем’єр-міністр з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина.

– Країни висловили свою підтримку, навіть не чекаючи безпосередньо засідання 24 червня, – наголосила вона.

За її словами, цього тижня тривають дискусії щодо формату остаточного рішення – кожна країна має можливість висунути додаткові умови.

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Водночас Стефанішина наголосила, що питання надання Україні кандидатства вже має повний консенсус серед європейських лідерів.

Сьогодні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила впевненість, що Україна набуде статусу країни-кандидата.

23 та 24 червня на саміті у Брюсселі 27 країн-членів ЄС обговорять цю рекомендацію Єврокомісії, а також заявку Грузії на вступ.

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Джерело: УНІАН
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