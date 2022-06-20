Червень, 20 в 10:41

Перед самітом ЄС у Брюсселі голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила впевненість, що Україна набуде статусу країни-кандидата.

Про це повідомляє польське інформагентство PAP з посиланням на коментар Ляєн громадському телебаченню Німеччини.

За її словами, набуття Україною такого статусу стане історичним рішенням, яке повинна підтримати Європейська рада.

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– Я глибоко переконана, що ми отримаємо позитивне рішення, що ми матимемо підтримку. Курс уже задано, – сказала фон дер Ляєн.

Європейська комісія у п’ятницю оголосила, що виступає за те, щоб Україна та Молдова стали офіційними кандидатами на членство у Європейському Союзі.

У четвер та п’ятницю 27 країн-членів ЄС обговорять цю рекомендацію у Брюсселі, а також заявку Грузії на вступ. Варто зазначити, що країни-члени ЄС поки що не мають єдиної позиції з цього питання.

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Так, Австрія хоче, щоб Боснія та Герцеговина набула статусу кандидата, Румунія домагається, щоб і Грузія отримала такий статус.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що рішення про надання Україні статусу кандидата було ухвалено на основі даних та підготовчої роботи, які Україна правила за останні вісім років.

– Україна досягла величезного прогресу за останні роки, але ми хочемо бачити ще більше реформ, – наголосила голова Єврокомісії.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про підтримку України країнами G7.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповідав, які можливості отримає Україна зі статусом кандидата.