Для мирного договору потрібна повна поразка РФ – Подоляк

Червень, 21 в 19:45

Негайна мирна угода з РФ безперспективна і неможлива, оскільки призведе до ескалації війни через певний час, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю молдавському виданню News Maker.

– Мирний договір можливий лише у випадку, коли територіальну цілісність України буде відновлено і коли Росія зазнає неминучої поразки. Україна піде на переговори лише з посиленої позиції, – пояснив він.

За його словами, посилить наші позиції отримання достатнього обсягу озброєнь на східному напрямку, що дозволить завдати РФ тактичної поразки.

– Тоді переговорний процес виглядатиме інакше: він буде не ультимативним, хоча й конфліктним, але з позиції українського домінування. Є чітке розуміння європейськими партнерами проукраїнської позиції, вони її, поза сумнівом, займають. Проте вони ще не до кінця розуміють, як має закінчитися війна з погляду подальших стратегічних ризиків для Європи, – додав Подоляк.

Раніше Михайло Подоляк вже говорив, що мирний договір може бути лише в одній ситуації: коли РФ повернеться за межі України у повному обсязі та спокійно займатиметься внутрішніми справами.

Зараз дивляться

За його словами, влада розуміє, що поки Київ не отримає в повному обсязі зброю від партнерів і не посилить свої позиції, не відкине агресорів якнайдалі до кордонів, вести переговори сенсу немає.

Джерело: News Maker