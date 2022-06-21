Червень, 21 в 9:49

До уряду внесли пропозицію про кандидатуру народного депутата України Дмитра Лубінця на посаду уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, яку раніше обіймала Людмила Денісова.

Очільник Верховної Ради та член РНБО Руслан Стефанчук зазначив, що нардеп має досвід роботи на посаді глави Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

– Вірю, що його досвід, а також професійні та людські якості створять усі необхідні передумови для виконання в повному обсязі завдань, покладених на уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, – наголосив Стефанчук.

У 2019 році Дмитра Лубінця обрали до Верховної ради IX скликання як безпартійного самовисуванця за 60-м округом (Донецька область), а потім він став членом депутатської групи За майбутнє.

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Навчався на історичному факультеті Донецького національного університету, на кафедрі міжнародних відносин і зовнішньої політики. Лубінець здобув кваліфікацію спеціаліста з міжнародних відносин.

Після цього навчався на юридичному факультеті Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого у Харкові, здобувши судово-прокурорську спеціалізацію.