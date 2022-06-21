Червень, 21 в 13:36

Новим кандидатом на посаду уповноваженого Верховної Ради України з прав людини став народний депутат VIII та IX скликань Дмитро Лубінець.

Вперше він пройшов до уряду у 2014 році від тодішнього Блоку Петра Порошенка, який перейменували в Європейську солідарність на початку 2015 року. А вже у 2019 році подавався на парламентські вибори як самовисуванець за округом No60 у Донецькій області, згодом ставши членом політичної партії За майбутнє.

Очільник Комітету Верховної Ради України з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та автономній Республіці Крим, міста Севастополя, національних меншин та міжнаціональних відносин.

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За неофіційною інформацією, він став одним із нардепів, які підписували документ про скасування статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення. На підставі цього подання Конституційний суд скасував зобов’язання для державних службовців пояснювати джерела доходів, зокрема, для членів родини.

Таку вимогу оголосив Європейський Союз на шляху України до членства в ЄС. Також це було одним із зобов’язань нашої країни перед Міжнародним валютним фондом. Суд визнав неконституційними контрольні повноваження Національного агентства з запобігання корупції для контролю за джерелами доходів нардепів, однак держслужбовці надалі зобов’язані декларувати майно.

Лубінець неодноразово ставав фігурантом політичних скандалів і чуток. За даними громадського руху Чесно, нардеп протягом 2018-2019 років декілька разів кнопкодавив і був у полі зору в антикорупційних розслідуваннях. А вже у 2016 році депутата разом з проросійським політиком Іллею Кивою звинувачували у причетності до контрабанди з ОРДЛО, пишуть видання.

Активісти помічали, що Лубінець не відображав у відповідних документах витрати на концерт української співачки, яку нардеп запросив до Волновахи.

Має двох дітей – доньку Валерію та сина Данила, одружений з Яніною Лубінець. Засновницю благодійного фонду Я-Волноваха відзначено міжнародним званням Посол миру.