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Факти / Україна / Політика

До Ради внесли законопроєкт з пропозицією відстрочки від призову: кого стосуватиметься

Юля Захарченко, редакторка стрічки
українські військові
Фото: Depositphotos

До Верховної Ради внесли новий законопроєкт про розширення переліку громадян України, які не підлягають призову під час мобілізації. Згідно з документом, народні депутати пропонують надати відстрочку людям, які втратили близьких родичів внаслідок повномасштабної війни.

Відповідний законопроєкт №7481 від 22 червня 2022 року з’явився на офіційному сайті Верховної Ради.

У пояснювальній записці йдеться, що мета документа –  забезпечення відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації осіб, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час оборони, відсічі, стримування збройної агресії Росії у Донецькій та Луганській областях під час дії воєнного стану.

Зараз дивляться

В Україні після повномасштабного вторгнення російської армії запроваджено воєнний стан, який діятиме щонайменше до 23 серпня, однак потім його можуть продовжити у разі необхідності.

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Мобілізація в Україні 2022: які строки проходження військової служби

Джерело: Верховна Рада
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