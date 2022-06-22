Червень, 22 в 20:05

Німеччина передасть Україні три реактивні системи залпового вогню Mars ІІ. Крім того, у парламенті Німеччини повідомили, що німецькі військові планують навчити українських солдатів користуватися Mars II.

Що таке РСЗВ Mars ІІ та які її технічні характеристики – дізнавалися Факти ICTV.

Призначення РСЗВ Mars ІІ

РСЗВ Mars ІІ – німецька реактивна система залпового вогню. Фактично РСЗВ Mars є ліцензійною копією американської системи M270 MLRS з незначними доробками.

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Німецький концерн KMW (Krauss-Maffei Wegmann) інтегрував її для вимог німецької армії. Такі РСЗВ були прийняті на озброєння Бундесверу у 1990 році.

Mars ІІ призначена для знищення скупчень живої сили і техніки противника, артилерійських батарей, засобів ППО, командних пунктів і вузлів зв’язку. Система також може створювати мінні поля за допомогою дистанційного мінування.

Mars складається з пускової установки, змонтованої на гусеничному шасі американської бойової машини піхоти м2 Bradley, некерованих ракет (НУР) калібру 240 мм, апаратури управління вогнем і транспортної машини.

Артилерійська частина РСЗВ MARS складається з двох одноразових контейнерів по шість склопластикових напрямних труб кожен, змонтованих в броньованому корпусі.

Контейнери встановлені на гусеничному шасі на поворотній платформі. На тому ж шасі змонтовані механізми заряджання.

Кабіна екіпажу Mars ІІ складається з трьох осіб – командира, водія і навідника, має систему колективного захисту від зброї масового ураження з фільтровентиляційною установкою. У кабіні розташовується апаратура управління вогнем.

Mars ІІ використовує некеровані ракети (НУР) з кумулятивно-осколковими бойовими частинами (БЧ) або касетними. Касетна складається з протитанкових мін AT-2 для дистанційного мінування місцевості.

Вага ракети становить 107 кг, дальність польоту – 40 км. Кумулятивний бойовий елемент пробиває гомогенну броню товщиною до 140 мм.

Некеровані ракети з кумулятивно-осколкової бойової частини має дальність польоту 32 км і вагу – 159 кг. БЧ забезпечена 644 кумулятивно-осколковими елементами M77, що можуть пробити до 40 мм гомогенної броні.

Протитанкова некерована ракета TOW забезпечена самонавідними бойовими елементами і розрахована на дальність польоту до 45 км. Вага НУР TGW становить 107 кг.

Технічні характеристики Mars ІІ

Основні характеристики РСЗВ Mars II:

розрахунок — три особи ;

; маса у бойовому положенні – 25,191 т ;

; довжина у похідному положенні – 6,9 м ;

; ширина у похідному положенні – 2,9 м ;

; висота у похідному положенні – 2,6 м ;

; калібр – 240 мм ;

; максимальна дальність стрілянини — 45−70 км ;

; час перезаряджання — п’ять хв ;

; час підготовки до стрільби у бойовій позиції — дві хв ;

; максимальна швидкість на шосе — 64 км/год , по пересіченій місцевості 48 км/год;

, по пересіченій місцевості запас ходу шосе — 480 км.