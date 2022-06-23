Група Макфола – Єрмака представила Дорожню карту санкцій проти Росії

Червень, 23 в 15:44

Міжнародна робоча група Єрмака – Макфола представила Дорожню карту фінансових санкцій проти РФ. Про це повідомляє Офіс президента України.

Зазначається, що документ містить аналіз впливу раніше запроваджених обмежень на фінансову систему РФ, перелік рекомендацій для посилення тиску на державу-агресора та карту ризиків щодо реалізації санкційної політики.

Розроблені пропозиції базуються на залежності РФ від західних резервних валют, ринків і банків, зокрема в торгівлі.

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— Мета запропонованих обмежень – позбавити Росію фінансових потоків, які агресор спрямовує на спонсорування війни, – йдеться у повідомленні.

Експерти робочої групи зазначили, що для переходу до нової економічної політики без участі Росії необхідно: накласти повні блокувальні санкції на фінансовий сектор, розірвати економічні відносини та досягти інституціональної ізоляції РФ.

Фахівці пропонують посилити вимоги до компаній, які співпрацюють із Росією задля збільшення ринкового й суспільного тиску та застосування вторинних санкцій. А також визнати РФ державою, яка є спонсором тероризму та має бути включена до чорного списку Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF).

Зазначається, що єдиною установою РФ для операцій з товарами, щодо яких не запроваджено санкцій, може залишитися Газпромбанк. Для цього він має отримати спеціальну ліцензію, яка дасть змогу здійснювати виключно обмежений обсяг операцій та повністю заблокує інші розрахунки.